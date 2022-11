Már meg is műtötték a franciák szélsőjét, minimum féléves kihagyás vár rá

Nemcsak a világbajnokság, az idény is befejeződött Lucas Hernández számára, aki az ausztrálok elleni csoportmeccsen szenvedett térdszalagszakadást. A Bayern München francia védője már el is hagyta Katart, Németországban megműtötték a sérült térdét, a rehabilitációját pedig a bajoroknál végzi el – minderről a Bayern hivatalos Twitter-csatornája tett jelentést.

Összesen 12 perc jutott Lucas Hernándeznek a 2022-es katari vébén, ugyanis sérülés miatt korán le kellett cserélni a francia balhátvédet az ausztrálok elleni mérkőzésen…

Mint később kiderült, szalagszakadást szenvedett a Bayern München játékosa, a klub tájékoztatása szerint pedig már meg is műtötték, rehabilitációját Münchenben végzi majd. Ezzel nemcsak a világbajnokság, de a 2022–2023-as idény is véget ért a francia védőnek. A felépülése várhatóan hat-kilenc hónapig tart majd.

Hernández alapembere volt a négy évvel ezelőtt világbajnoki címet nyert válogatottnak (is). Katarban épp a testvére, az AC Milanban légióskodó Theo Hernández állt be a helyére, aki a torna további részében vélhetően a kezdő bekk is lesz a bal szélen.

Rájár a rúd a címvédőre, ami a maródiak listáját illeti: Didier Deschamps szövetségi kapitány korábbi alapemberei közül sérülés miatt Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku, Karim Benzema és Presnel Kimpembe is kénytelen volt kihagyni a katari világbajnokságot.

(Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images)