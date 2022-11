Az ESPN videója szerint elfogta a sírás Neymart, miután a Szerbia ellen 2–0-ra megnyert brazil nyitómeccs 79. percében lecserélte őt a szövetségi kapitány, Tite. Az első hírek szerint kényszerű volt a változtatás, ugyanis a PSG támadója bokasérülést szenvedett a második félidőben.

Tény, a kispadnál a jeges tömlő, a lefújást követően az interneten pedig több olyan kép került elő, amely Neymar alaposan feldagadt bokájáról készült. A kommentelők és a portálok is azt találgatják, mennyire lehet súlyos a sérülés. Ha egy erősebb ficamról van szó, úgy vélhetően egy csoportmeccs, ha részleges szalagszakadásról is, úgy kettő-három hetes kihagyás, ha ennél is komolyabb a baj, akár másfél hónapos regeneráció is várhat a világ valaha volt legdrágább futballistájára.

A csapatorvos, Rodrigo Lasmar szerint 24–48 óra, mire egyértelmű diagnózist tudnak adni Neymar bokájának állapotáról. Tite a meccs után viszont bizakodó volt, elismerve sztárjátékosa sérülését úgy fogalmazott:

Ezer százalékig biztos vagyok, hogy Neymar még pályára lép ezen a világbajnokságon. Legyenek biztosak benne önök is.

A szövetségi kapitány egyébként azt is elárulta, hogy Neymar a lecserélése előtt 10-12 perccel jelezte, hogy nincs rendben a lába, de azt is kérte, hogy ápolás után maradhasson még a pályán, mert úgy érzi, képes a játékra és képes a maradék időben még a csapat segítségére lenni Szerbia ellen. Csak Richarlison második találata – ez a 73. percben született – után nyugodott meg annyira, hogy óvatosságból elfogadja a cserét.

A brazilok a G csoportban Szerbia mellett Svájccal és Kamerunnal szerepelnek egy csoportban. A kvartett másik mérkőzésén a svájciak 1–0-ra nyertek csütörtökön.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

G CSOPORT, 1. FORDULÓ

Brazília–Szerbia 2–0 (Richarlison 62., 73.)

A csoport másik meccsén

Svájc–Kamerun 1–0 (Embolo 48.)

(Borítókép: Neymar a bokasérülését követően – de még a pályán. Fotó: Visionhaus/Getty Images)