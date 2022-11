Aggasztó hírek érkeztek Messiről a Mexikó elleni meccs előtt

Az előkészítésben és góllövésben is gyakran jeleskedő sztár bokája korábban megduzzadt, de ez sem akadályozta meg abban, hogy pályára lépjen az argentinok első meccsén, még gólt is szerzett, de ez is kevés volt a győzelemhez.

Messi a vereség után elmondta, hogy a kudarc megviselte őket, de felszegett fejjel mennek tovább, és igyekeznek megnyerni a következő két csoportmeccsüket Mexikó és Lengyelország ellen.

A hétszeres aranylabdás támadó azonban fájdalmakkal küzdhet, erre utal az is, hogy csütörtökön könnyített edzésmunkát végzett, hogy tudja vállalni a játékot Mexikó ellen. A spanyol lap úgy tudja, hogy Messi a torna előtti utolsó felkészülési mérkőzésen szedett össze egy lábsérülést, ami a szaúdiak ellen vívott meccsen kiújult.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány a hírek szerint több helyen is belenyúlhat az argentinok kezdőcsapatába, de nehéz elképzelni, hogy Messi ne játsszon az első másodperctől, ha zöld utat kap az orvosoktól.

(Borítókép: Lionel Messi 2022. november 22-én. Fotó: Visionhaus / Getty Images)