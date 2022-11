Fürdőruhában pózolt az utcán, letartóztathatják a vb legszebb szurkolólányát

Hiába szólt minden a szigorú szabályokról már a világbajnokság rajtja előtt hónapokkal, láthatóan nem mindenki veszi túl komolyan az arab ország szokásait és szabályait. Ilyen a horvát modell, Ivana Knöll is, aki fittyet hányva minden korábbi figyelmeztetésre és ajánlásra horvát színekben, piros-fehér kockás fürdőruhában illegette magát Doha utcáin.

Ugyan a jelenség egy európai országban is sokaknál kiverné a biztosítékot, a szigorú szokásairól és szabályairól is hírhedt arab világban érthetően botránkoztatta meg a katari lakosokat. Az egykor Miss Horvátország címet nyerő Ivana Knöll fürdőruhás vonulásáról és pózolásáról természetesen képeket is megosztott az Instagramon 617 ezer követőjével.

A katari hőség ellenére Knöll komolyan ráfázhat, ugyanis a fotózás miatt akár letartóztatás vagy kitoloncolás is várhat rá, mivel nyilvánosan viselt olyan ruhát, amely nem takarja el a testét. Katar a vb kezdete előtt arra kéri a szurkolókat – a férfiakat és nőket egyaránt –, hogy ne viseljenek túlságosan sokat mutató ruházatot a december 18-án véget érő világbajnokság ideje alatt.

A látogatóktól elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák a helyi kultúrát azáltal, hogy kerülik a túlságosan kirívó és sokat mutató ruházatot a nyilvános helyeken. Férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlott a vállat és térdet elfedő öltözetet viselniük

– idézi a szervezők kérését a Mirror.

Az ominózus bejegyzés itt látható:

A fürdőruhát ugyan a stadionba megérkezve már eggyel szolidabb ruhára cserélte Knöll, a katariak tetszését vélhetően ez a szerelése sem nyerte el maradéktalanul:

