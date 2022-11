Ki hitte volna, hogy ők is bekerülnek az első kör All Star-csapatába?

Pénteken már megkezdődött a csoportküzdelmek második köre a katari labdarúgó-világbajnokságon, de előzőleg még több újság összeállította az első forduló All Star-tizenegyét. Ezek a válogatások nem nélkülözik a szubjektív elemeket, olykor a szenteknek maguk felé hajlik a keze, ugyanakkor vannak teljesen nyilvánvaló választások is. Például Énner Valencia, az eddigi mérkőzések valószínűtlen hőse.

Már mindegyik válogatott legalább egyszer pályára lépett a katari labdarúgó-világbajnokságon, és bár egyetlen fellépés roppant kicsi statisztikai minta, a világ játékos kedvű hírportáljai máris összerakták az első csoportkör All Star-tizenegyét. Természetesen mivel itt nem beszélhetünk egzakt tudományról, ezért egyfelől az újságírók nemzetisége, másfelől az ízlése meghatározó volt a virtuális csapatok összeválogatásánál.

Vannak megkérdőjelezhetetlen választások, mint a marokkói jobbhátvéd Asraf Hakimi, a spanyol tinicsillag Gavi, az angolok ifjú zsenije, Bukayo Saka, vagy a vb eddigi legbravúrosabb gólját szerző brazil Richarlison, akik egyetlen, általunk közölt válogatásból sem maradtak ki.

Ugyanakkor találkozunk néhány fura csapattaggal, például az első fordulóban vereséggel kezdő németek balhátvédjével, David Raummal, akit a Daily Mail talált érdemesnek a legjobbak közé tenni, vagy a horvát védővel, Josko Gvardiollal, akinek a játéka sokak számára fel sem tűnhetett a Marokkó elleni meccsen.

Kezdjük a brit bulvárlap, a Daily Mail All Star-tizenegyével

Guillermo Ochoa (mexikói) – Asraf Hakimi (marokkói), Hasszan al-Tambakti (szaúdi), Diego Godín (uruguayi), Luke Shaw (angol) – Jude Bellingham (angol), Gavi (spanyol) – Bruno Fernandes (portugál), Bukayo Saka (angol, Richarlison (brazil) – Olivier Giroud (francia)

A kapusposzton a két tizenegyesölő, Memo Ochoa és Thibaut Courtois volt versenyben, a Mail szakértőjénél az döntött a mexikói javára, hogy ő egy világsztár, Robert Lewandowski büntetőjét hárította. „Az utóbbi két hétben legalább ötven Lewandowski-büntetőt elemeztünk ki a kapusedzőnkkel” – árult el egy titkot a tudományos alapossággal készülő 37 éves veterán.

Asraf Hakimi evidens választásnak tűnik, Hasszan al-Tambakti volt a nem túl acélos argentin rohamokat visszaverő és a lescsapdát remekül alkalmazó szaúdi védelem oszlopa, Diego Godín a dögunalmas Uruguay–Dél-Korea-meccsen pont azzal tűnt ki, hogy megakadályozta az ázsiaiakat a kapura lövésben, Luke Shaw pedig még gólt is készített elő Irán ellen. Jude Bellingham és Gavi már 19, illetve 18 évesen is világklasszis, a csatársorba pedig olyanok kerültek be, akiknek a helye megkérdőjelezhetetlen. Az azért ne kerülje el a figyelmünket, hogy a brit lap három angolt tett be az álomcsapatba...

Ochoa – Hakimi, Virgil van Dijk (holland), Harry Maguire (angol), Jordi Alba (spanyol) – Saka, Gavi, Casemiro (brazil) – Kylian Mbappé (francia), Richarlison, Énner Valencia (ecuadori).

Ezt a tizenegyet a Bolavip.com nevű dél-amerikai portál rakta össze, és ennek megfelelően öt játékos került be az álomtizenegybe a kontinensről: Ochoa, Gavi, Casemiro, Richarlison és Valencia.

Suicsi Gonda (japán) – Hakimi, Tambakti, Josko Gvardiol (horvát), David Raum (német) – Bellingham, Gavi, Bruno Fernandes – Saka, Richarlison, Ferrán Torres (spanyol).

A barcelonai Sport – úgy látszik – sokkolni akarta az olvasókat, mert a többség által biztos csapattagnak tartott Ochoát kihagyta a kapuból, és a németek elleni japán győzelem vezéralakját, Suicsi Gondát tette be a kapus posztra. Persze nem érdemtelenül, de ezzel az erővel például Courtois-ra is eshetett volna a választás. Gvardiol és Raum két váratlan jelölt. A középpályán és a csatársorban nincs szenzáció, hacsak az nem, hogy az ecuadori hős, Valencia kimaradt, a spanyol Ferrán Torres pedig bekerült. Igaz, ő is két gólt rúgott az első körben, akárcsak a dél-amerikai veterán.

Ön szerint melyik csapat nyeri meg a világbajnokságot? Anglia

Argentína

Belgium

Brazília

Franciaország

Hollandia

Németország

Portugália

Spanyolország

más

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Gavi. Fotó: Visionhaus / Getty Images)