Lionel Messi elszólta magát, majd vezényelte az örömódát az argentin öltözőben

Hol van már a temetői hangulat, most már a fellegekben az argentin lapok a Mexikó elleni 2–0-s győzelem után, amellyel saját kezébe vette a sorsát Lionel Scaloni válogatottja a katari világbajnokságon. Jellemző a hatalmas feszültségre, hogy a mérkőzés utáni villámnyilatkozatában Lionel Messi, az első gól szerzője alaposan elszólta magát, majd utána az öltözőben ő vezényelte a fékevesztett ünneplést. Verekedés is volt a nézőtéren az argentin és a mexikói szurkolók között.

Miután Argentína 2–0-ra legyőzte Mexikót a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának második fordulójában, a riporterek odadugták a mikrofont a pályáról leballagó Lionel Messi, az argentinok csapatkapitányának orra alá. A találkozó első góljának szerzője nyelvbotlással kezdte nyilatkozatát:

SIII MESSI SIIII, TRANQUI PA, TODOS NOS CAGAMOS, PERO SE GANO pic.twitter.com/aH57uvG1JS — Marcelo Tabaracci (@tabaracci) November 26, 2022

Az első félidőben nem játszottunk úgy, ahogy kellett volna, akkora intenzitással, de a szünet után besz...tunk, bocsánat, megnyugodtunk, elkezdtük járatni a labdát, és újra azok lettünk, akik valójában vagyunk.

A nyelvbotlás, amely után el is mosolyodott Messi, magyarázata a spanyol nyelvben rejlik. Ugyanis a két ige, a besz...tunk és a megnyugodtunk nagyon hasonló: nos cagamos és nos calmamos.

Ez volt a villámnyilatkozat, majd következett az öltözőben a gátszakadás, a féktelen ünneplés, mintha máris továbbjutott volna Argentína, pedig még hátravan a Lengyelország elleni mérkőzés, amelyen minden áll vagy bukik.

🗣️ ”Ahora nos volvimos a ilusionar..." 🎵



▶️ El vestuario de la Scaloneta, luego del triunfo por 2-0 contra México 🇲🇽



🎥 @Notamendi30#AFAPlaydeSelección 🇦🇷#SomosAFAPlay 👌 pic.twitter.com/ckvcyf0v8S — AFA Play (@afa_play) November 26, 2022

És most a lapszemle.

A La Voz azon nyomban leosztályozta az argentin játékosokat. És mit tesz egy jó lövés? Azok után, hogy a Szaúd-Arábia elleni vesztes mérkőzésen 4-es érdemjegyet kapott Messi, most 9-est adott neki az újságíró, pedig a csapatkapitány a góljáig most is ugyanolyan pocsékul játszott, mint a nyitányon... No de aztán! Belőtte élete egyik legfontosabb gólját, majd utána gólpasszt adott Enzo Fernándeznek. Különben Fernández 8-ast kapott, a többiek pedig 5-ösöket és 6-osokat. Az újságíró megjegyzi, hogy szombati teljesítményével a Benfica 21 éves középpályása valószínűleg bejátszotta magát Lionel Scaloni szövetségi kapitány kezdő tizenegyébe.

A Clarín kissé terjengős főcíme a következő:

Argentína időben váltott, két bombagóllal ünnepelt, és kulcsfontosságú győzelmet aratott Mexikó felett.

A továbbiakban azt írják, nem kell már több Aranylabdát adni Messinek, inkább ítéljék oda neki az Oscart.

A lap szintén leosztályozza a válogatott játékosait, a következő címmel:

Messi újabb mágikus felbukkanása, és egy rejtett érték, aki helyet követel magának.

Ez a „rejtett érték” természetesen Fernández, aki 8-ast kap, Messi pedig 9-est, ahogy a La Voznál is.

A La Nación így indít:

A megkönnyebbülés, amire vágytunk.

Aztán kissé bővebben:

A válogatott csak szenvedett, de aztán varázsütésre kitisztultak a fejek. Ez a győzelem újraélesztette a reményeinket.

Megtudtuk azt is, mit mondott Messi Enzo Fernándeznek a második gólt megelőző szögletnél.

Azt mondta, hogy legyek a közelben, mert le fogja passzolni nekem a labdát. Úgy is történt. Majd a gól után a fülembe súgta, hogy megérdemeltem. Messi nagyon rendes velem, mindig bátorít.

Érdemes még egyszer megnézni Fernández gólját, a lövést megelőző biciklicselt és a tekerést a hosszú felsőbe.

El golazo de Enzo Fernández desde este ángulo es diez veces mas golazo. Por favor 😍 pic.twitter.com/6H5oydUL0Z — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 26, 2022

A mexikói lapok gyászolnak. Az El Universal már temeti a válogatottat:

Messi góljával Argentína győz, és a kiesés szélére sodorja Mexikót.

A lap közli annak a bunyónak a videóját, ami azok után tört ki a két ország szurkolói között, hogy a mexikói fanatikusok elkezdték gúnyolni az argentinokat ezzel a dallal: „A Malvinas lakói angolul beszélnek!”

A Malvinas a Falkland-szigetek neve a spanyol nyelvterületen, és emlékezetes, hogy 1982-ben Anglia és Argentína háborúzott a szigetek tulajdonjogáért.

Az El Heraldo megjegyzi, hogy Mexikó ismét beleütközött az argentin falba, nem először a világbajnokságokon, és azt is szóvá teszi a lap, hogy a mexikói válogatott argentin szövetségi kapitánya, Gerardo Tata Martino Messi földije, hiszen ugyanúgy rosariói, mint a hétszeres aranylabdás.

Végül a spanyol Marca öles címe:

Messi virágot ültetett a sivatagba!

Milyen költői...

A csoport állása: 1. Lengyelország 4 (2–0), 2. Argentína 3 (3–2), 3. Szaúd-Arábia 3 (2–3), 4. Mexikó 1 (0–2)

(Borítókép: Enzo Fernandez és Lionel Messi Katarban, 2022. november 26-án. Fotó: Odd Andersen / AFP)