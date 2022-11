Újabb balhé a vb-n, Irán az Egyesült Államok kizárását követeli

Az iráni kérés azután érkezett, hogy az amerikai labdarúgó-szövetség közzétett egy képet Irán nemzeti zászlajáról, amelyen nem szerepelnek azok a vallási jelképek, amelyek a hivatalos zászló közepén láthatók.

The official Twitter account of the US national football (soccer) team (@USMNT) has removed the Islamic Republic's "Allah" emblem and the "takbirs" from Iran's three-colored flag in a picture it has posted of their FIFA World Cup group's standings ahead of Iran-US Tuesday match. pic.twitter.com/cQgBepEiPN