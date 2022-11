A katari labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában a felforgatott kezdőcsapattal pályára lépő Franciaország 1–0-ra kikapott Tunéziától, ezzel együtt is csoportgyőztesként jutott be a torna nyolcaddöntőjébe, ahol a C csoport második helyezettje lesz az ellenfele. Tunézia a siker ellenére elbúcsúzott a tornától, mivel Ausztrália is nyert Dánia ellen.