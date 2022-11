Meghökkentő dolog derült ki a világbajnokság hivatalos labdájáról

Az Adidas által gyártott al-Rihla (a szó magyarul utazást jelent) olyan érzékelőkkel van felszerelve, amelyek különböző adatokat rögzítenek, és a VAR dolgát is megkönnyítik a leshelyzetek megállapításánál. Az érzékelőt egy kis akkumulátor táplálja, amely az Adidas szerint egy feltöltéssel hat órát bír ki aktív használat mellett.

A Redditre feltöltött fotó azt mutatja, hogy a labdákat, akárcsak egy okostelefont, a meccs előtt szépen feltöltik árammal, ehhez csak egy áramforrásra és egy elosztóra van szükség.

A mindössze 14 gramm súlyú szenzor valós idejű labdakövetést biztosít; a pálya körül elhelyezett kamerák segítik a játékvezetőket abban, hogy meghozzák a helyes döntést a vitatott leshelyzetek és egyéb kérdéses szituációk esetében.

