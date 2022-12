Dél-Korea a ráadásban verte Portugáliát, bejutott a nyolcaddöntőbe!

A 2016-os Európa-bajnok azzal, hogy a nyitókörben Ghána, majd a második fordulóban Uruguay ellen is győzött, már biztosította a helyét a legjobb 16 között, az ázsiai együttes egyetlen reménye viszont annyi volt, hogy emiatt nem lesznek élesek Cristiano Ronaldóék, és egy meglepetéssikerrel valahogy beférhetnek a második helyre.

Nagy kérdés volt, mennyire pihenteti a legjobbakat Fernando Santos szövetségi kapitány, aki végül a Diogo Costa – Dalot, Pepe, António Silva, Joao Cancelo – Matheus Nunas, Rúben Neves, Joao Mário – Vitinha, Cristiano Ronaldo, Horta tizenegynek szavazott bizalmat, Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Joao Félix, William Carvalho és Rafael Leao így csak a padon kapott lehetőséget.

Érdekesség, hogy a portugál bekkek közül Pepe (39) több mint kétszer annyi idős volt, mint a társa (19).

A tartalékosságból a kezdésnél nem sokat tapasztalhattunk, hiszen bár a dél-koreaiak igyekeztek fölénybe kerülni, gyakorlatilag az első veszélyesebb támadásból vezetést szereztek a portugálok: Diogo Dalot ment el a jobb szélen, centerezését Ricardo Horta a jobb felsőbe lőtte (0–1).

A forgatókönyv nagyjából maradt hasonló, nyomtak az ázsiaiak, de az újabb kontrából ismét az európai együttes került nagy helyzetbe, az első negyedóra végén a másik szélső védő, Joao Cancelo okozott fejfájást, de a kapus ezúttal hárítani tudott.

Pillanatokkal később Diogo Costának kellett bravúrral védenie, majd az ismétlésből Kim Dzsin Szu már a kapuba is talált, más kérdés, hogy ő viszont már lesen volt.

A 27. percben azonban már szabályos gólt is jegyzett Dél-Korea a mögöttem egyedül tomboló szurkoló legnagyobb örömére, egy szöglet után Kim Jung Kvon volt eredményes (1–1).

A már biztosan továbbjutó portugálok azért mentek előre a harmadik sikerükért, Cristiano Ronaldo és Dalot is bravúrra késztette Kim Szung Kjut – bár előbbinél a les miatt amúgy sem ért volna a gól –, mielőtt Vitinha távoli lövése a kapus zsákmánya lett.

A végjátékban Szon Hung Min távoli lövésére Vitinha bombája és az azt követő Cristiano Ronaldo-csukafejes következett – eredménytelenül, így a szünetre döntetlennel vonulhattak az együttesek.

Mivel a másik meccsén Uruguay kettővel ment, az ázsiai csapatnak ezen a ponton „csupán” egy gól kellett volna a továbbjutáshoz.

A fordulás után maradtak támadásban a portugálok, ekkor már a saját térfelüket is alig tudták elhagyni az ázsiaiak, de amikor ez mégis összejött, akkor azért volt lehetőség a fordításra, az 56. percben Szon Hung Min lövésébe vetődtek bele a védők.

A félidő derekán hármat cserélt Santos, óriási ünneplés közepette lejött a ma csak sikertelenül próbálkozó Cristiano Ronaldo is, majd Szon Hung Min újabb lövése már kaput is talált – Costa ekkor könnyedén védett, Hvang In Bom löketénél már nehezebben hárított.

A Tottenham szélsője nem sokkal később kilőtte ellenfelét az ötösnél, a portugálok pedig Rafael Leao kontrájával jelezték, hogy figyelniük kell hátrafelé is a dél-koreaiaknak.

A hajrában Li Kang In szabadrúgásával veszélyeztettek az ázsiaiak, de úgy tűnt, ezen a meccsen már nem tudnak a kapuba találni.

Egészen a 91. percig, amikor Szon Hung Min labdájával Hvang Hi Csan lépett ki, és lőtt a portugálok hálójába (2–1)!

Ezzel Dél-Korea végül bravúrgyőzelmet aratott, a továbbjutáshoz azonban meg kellett várnia a másik meccs végét, amelyen még bőven zajlott a nyolcperces hosszabbítás. Az ázsiai csapat minden tagja a kezdőkörben figyelte a Ghána–Uruguay összecsapás utolsó momentumait, hiszen egy esetleges dél-amerikai, vagy ad abszurdum két afrikai találat a búcsújukat jelentette volna. A borzasztóan hosszú várakozást követően azonban kitörhetett az önfeledt ünneplés, az ottani eredmény nem változott, így Dél-Korea kiharcolta a nyolcaddöntőbe jutást, a mögöttem szurkoló ázsiai fiatalember örömittasan ugrándozhatott a lefújást követően.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

H-CSOPORT

Dél-Korea–Portugália 2–1 (Kim Jung Kvon 27., Hvang Hi Csan 91., ill. Horta 5.)

Ghána–Uruguay 0–2 (De Arrascaeta 26., 32.)

A csoport végeredménye: 1. Portugália 7 pont (6–3), 2. Dél-Korea 4 (4–4), 3. Uruguay 4 (2–2), 4. Ghána 3 (5–7)

