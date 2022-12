Giroud-rekord, Mbappé-dupla: Franciaország a negyeddöntőben

Lengyelország a C csoport második helyéről, az Argentína elleni vereséget követően érkezett a franciák elleni nyolcaddöntőre. A címvédő csoportelsőként, de a Tunézia elleni váratlan kudarc után lépett pályára az al-Tumama Stadionban.

Az első, komolynak tűnő lehetőségre a 3. percig kellett várni, Antoine Griezmann szöglete után Raphael Varane öt-hat méterről érkező fejese nem talált kaput. Az egyértelműen jobban kezdő franciáknál Kylian Mbappé többször is képes volt párharcot nyerni, amiből ígéretes helyzetek alakultak ki. A 12. percben Tchouameni lőtt körülbelül 25 méterről, de Szczesny a helyén volt, vetődés után oldalra ütötte a labdát.

A 17. percben a franciák a lengyel térfélen szereztek labdát, Dembélé megindulása gyenge lövéssel zárult. A 21. percben már a kontrázó lengyel támadóké volt a főszerep, de Lewandowski huszonkét méterről érkező lökete elzúgott a kapu mellett. Ezekben a percekben a meccs elején látottakhoz képest sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék.

A félidő derekán némi lengyel közreműködéssel indíthattak kontrát a franciák, de a gólra még várni kellett: Dembélé adta laposan középre a labdát, Giroud becsúszva még időben érkezett, de a kaput nem sikerült eltalálni. A 32. percben Tchouameni a Frankowskival vívott küzdelmében összegyűjtött egy sárgát, Lewandowski végezte el 25 méterről a szabadrúgást, lövését a sorfal blokkolta. A 36. percben Mbappé sokadszorra verte meg egy az egyben Matty Casht, éles szögből vette célba a lengyel kaput, Szczesny az oldalhálóba tessékelte a labdát.

A 38. percben majdnem megszerezték a vezetést a lengyelek, először Zielinski lőtt kilenc méterről, amit Lloris védett, utána két lövést is a francia védelem blokkolt, egyszer ráadásul a gólvonalon. Ehelyett viszont a címvédő vonult előnnyel a szünetre: az első félidő végéhez közeledve Mbappé adott remek passzt a leshatárról kilépő Olivier Giroud-nak, aki a 16-oson belülről ballal a bal alsóba lőtt. Giroud ezzel a francia válogatott legeredményesebb játékosa lett, 52. gólját szerezve megelőzte az örökranglistán Thierry Henryt. A ráadásban még próbálkoztak a lengyelek egy lövéssel, később Lloris ejtette ki a labdát, de egyik sem jelentett túl nagy veszélyt a francia kapura (1–0).

1–0-s francia vezetésnél kezdődött a második játékrész. Az 56. percben Mbappé húzott befelé a 16-os előterében, lövése az egyik lengyel védőn váltott irányt, majd pattogott a kapu mellé. A 65. percben Koundé adott középre, Giroud perdítése az oldalhálóig jutott.

A 71. percben Glik fejese veszélytelennek bizonyult, a 74. percben újra a francia kapu előtt zajlott a játék, aztán a felszabadítás egészen Giroud-ig jutott, kitette a szélre Dembélének, aki Mbappét választotta, a 15 méterről érkező lövés a franciák második gólját jelentette. Ez volt Mbappé negyedik találata a tornán (2–0). A gól érezhetően kedvét szegte a lengyeleknek, akik innentől kezdve inkább azzal foglalkoztak, pörgessék az órát, s nagy pofon nélkül ússzák meg ezt a nyolcaddöntőt. A hosszabbításra fordulva úgy tűnt, ez a minimális cél sem jön össze a közép-európai csapatnak...

A ráadás első percében a csereember, Marcus Thuram passzolt Mbappéhoz, aki hasonló szögből és hasonló távolságból, mint az előző góljánál, újra a kapuba bombázott (3–0).

A meccsnek viszont nem volt vége, egy lengyel lehetőség a kapufán csattant, de egyébként is beintette a lest a partjelző. Végül az első félidő alapján azért megszolgált szépítés így is összejött: Lengyelország Upamecano kezezése után büntetőhöz jutott, Lloris ugyan védte Lewandowski első kísérletét, de a francia kapus elmozdult a gólvonalról, az ismétlésnél pedig nem hibázott a lengyel csatár (3–1).

Franciaország az Anglia–Szenegál-párharc győztesével találkozik a negyeddöntőben. A francia válogatott már így is rekordot döntött, története során először jutott el zsinórban harmadszor legalább a világbajnoki negyeddöntőig.

LABDARÚGÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR 2022

NYOLCADDÖNTŐ

Franciaország–Lengyelország 3–1 (1–0)

Doha, al-Tumama Stadion, 40 ezer néző. Vezette: J. Valenzuela (venezuelai)

FRANCIAORSZÁG: Lloris – Koundé (Disasi, 90+2.), Varane, Upamecano, Théo Hernandez – Tchouaméni (Y. Fofana, 66.), Rabiot – O. Dembélé (Coman, 76.), Griezmann, Mbappé – Giroud (Thuram, 76.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

LENGYELORSZÁG: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior (Bednarek, 87.), Bereszynski – Krychowiak (Bielik, 71.) – Kaminski (Zalewski, 71.), Zielinski, D. Szymanski (Milik, 64.), Frankowski (Grosicki, 87.) – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz

Gól: Giroud (44.), Mbappé (74., 91.), ill. Lewandowski (100. – 11-esből)

(Borítókép: Hannah Mckay / Reuters)