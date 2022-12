Messiék titkos doppingja nincs a tilalmi listán, két és fél tonnát vittek belőle Katarba

Egy vérbeli argentin, egy gaucho számára a grillsütőn, a parrillán elkészített marhasült, az asado olyannyira létszükséglet, mint egy alföldi pásztorembernek a gulyás vagy a slambuc, esetleg a lebbencsleves. Természetesen Lionel Messi és társai annyira argentinok, hogy annál már nem is lehet argentinabb valaki, ha tehetnék, éjjel-nappal falnák a marhasültet, csak hát Katarban, ebben az arab országban a birka a nemzeti eledel.

Sebaj, az AFA, az Argentin Labdarúgó-Szövetség vezetősége gondoskodott arról, hogy Messiék ne szenvedjenek hiányt az asadóban: 2630 kiló marhahúst – ezen belül 485 kiló marhanyakat, 376,7 kiló lapockát, 119,8 kiló bélszínt, 67,9 kiló osso buccót és 233 kiló hátszínt – pakoltak fel a csapatot szállító repülőgépre, no és természetesen négy hatalmas, egyenként 2 és fél méteres grillsütőt, azaz parrillát.

Aki pedig az egész arzenált kezeli segítőivel együtt, az nem más, mint egy 38 éves férfiú, bizonyos Julián Lanzillota, aki különös módon egyike azon nagyon kevés argentinnak, akit totálisan hidegen hagy a futball…

Játék a tűzzel

Julián Lanzillota gyermekkora óta szeretett a tűzzel játszani. Baráti társaságában mindig ez a most 38 éves egykori rögbijátékos volt a felelős azért, hogy a parázs tökéletes hőmérsékletű legyen az asado elkészítéséhez. A gasztronómia iránt szenvedélyesen érdeklődő és szabadidejében ezermesterként tevékenykedő Julián 2018-ban úgy döntött, hogy elkészíti saját parrilláját. Nyolc hónapnyi hegesztési és vasalási munkával össze is barkácsolta a tökéletes grillsütőt. Barátainak a Mariano Moreno rögbiklubban annyira megtetszett a szerkezet, hogy megkérték, építsen nekik is egyet.

Megtette.

És attól kezdve volt, hogy a meccsek után százan is körbeállták a világ – legalábbis Julián szerint – legszebb grillezőjét, akik közül sokan le is fényképezték a valóban remekműnek számító sütőeszközt. Ez volt az a pillanat, amikor Julián elhatározta, hogy ami eddig csak hobbi volt, az ezentúl teljes munkaidőben fogja gyártani.

És felcsapott parrillakészítőnek.

Néhány hónappal később, miután elindította kis kezdő vállalkozását, a Fuegos JL-t, az argentin kosárlabda-válogatott irányítója, Nicolas Laprovittola meglátta Julián grillsütőjét az Instagramon. Az FC Barcelona játékosának leesett az álla: ő még nem találkozott ilyen remekművel. És mivel Laprovittola jól ismerte Lanzillota feleségét, a kosarassztár azonnal vásárolt a grillezőből.

A siker elsöprő volt, írja a sofoot.com francia portál. Azóta a Fuegos JL parrillái beszippantották a legendás NBA-kosarast, a már visszavonult Manu Ginobilit, a teniszező Diego Schwartzmannt, az exfutballista Martin Palermót és még Rodrigo De Pault, a jelenlegi argentin válogatott középpályását is.

Egy nap az Atlético játékosa felhívta Juliánt, hogy rendeljen egyet a parrillából. Julián talán az egyetlen argentin, aki nem rajong a futballért. Még az Albiceleste 7-es számú játékosát, De Pault sem ismerte! Ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy készítsen neki egy sütőt.

Időközben Julián termékei meghódították a spanyol piacot, sőt az Egyesült Államokban is kelendők lettek a termékek.

Az argentinok nem aprózzák el

Amikor az argentinok külföldre utaznak, sokan úgy döntenek, hogy az egész házukat magukkal viszik. A labdarúgó-válogatott és sleppje, mintegy kétszázan, ezek közé az argentinok közé tartoznak.

Hagyományőrző módon több száz kiló matét (ezt a speciális növényt, amiből a nemzeti ital, a mate „tea” készül), dulce de lechét, de mindenekelőtt 2630 kiló húst hozott Katarba az argentin válogatott! (A dulce de leche tejkaramellából készült nemzeti édesség.)

Három hónappal ezelőtt Julián Lanzillota üzenetet kapott az Instagramon. A feladó az AFA logisztikai főnöke volt. A férfi felajánlotta hősünknek, hogy tisztelje meg a válogatottat Lionel Messi és Ángel Di María kedvenc steakjeinek a grillezésével. Julián azonnal elkészítette a költségvetést és a vázlatot a dél-amerikai aktuális bajnokválogatottja számára a hivatalos barbecue-eszköz elkészítéséhez.

És néhány héttel később a vállalkozó megtudta, az a megtiszteltetés érte, hogy ő építheti meg a válogatott parilláját.

Amikor megkaptuk a hivatalos értesítést, nagyon gyorsan munkához kellett látnunk. Tizenkét ember fáradhatatlanul dolgozott egy héten keresztül reggel 9 órától este 10 óráig, hogy négy darab, egyenként 2,50 méter hosszú parrillát és egy tűzhelyet készítsen. Öt kézműves eszközről beszélünk, amelyek 150 ember egyidejű étkezését teszik lehetővé problémamentesen.

A parrillák, ahogy elkészültek, már utaztak is Katarba a válogatott repülőgépének rakterében 485 kiló marhanyakkal, 376,7 kiló oldalassal, 119,8 kiló bélszínnel, 67,9 kiló osso buccóval és 233 kiló hátszínnel. Meg az egyéb apróságokkal…

Most, hogy Julián parrilláit a Katari Egyetem kertjében helyezték el, ahol a Scaloneta, vagyis a válogatott lakik a világbajnokság alatt, az aranykezű mesterembernek csak az maradt, hogy tanácsokat adjon a gépeiben rejlő korlátlan lehetőségek kihasználásához.

A legnagyobb titok a tapasztalat

A tökéletes asado elkészítését nem lehet könyvből megtanulni. Nem mindegy, hogy milyen fafajtával rakod meg a tüzet, hogyan igazítod a sütőt a széljáráshoz, vagy akár mi az ideális szög egy steak elkészítéséhez.

Ehhez a válogatott a főszakácsra, Diego Iacovonéra számíthat. Ennek az embernek szent küldetése az asado előkészítése. Ez sokkal több, mint szakma, ez igazi rituálé – magyarázza Lionel Scaloni szövetségi kapitány. – Az asado túlmutat az étkezésen. Ez a kollektív alkímia és az összetartozás légkörét teremti meg. Mindez az argentin kultúra része. Körbeülni a parrillát egy olyan pillanat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megbeszéljük a legfontosabb dolgainkat.

Eddig működik a dolog. Az argentinok ott vannak a legjobb nyolc között, és meccsről meccsre jobb teljesítményt nyújtanak.

És ki merné kétségbe vonni, hogy ebben döntő szerepe van Julián Lanzillotának és az ő négy csodálatos parrillájának?!

(Borítókép: Kyodo News / Getty Images)