Egy félidő iskolafoci, Brazília simán jutott a legjobb nyolc közé

Hétfőn este a világbajnokság első számú favoritja, Brazília is megkezdte szereplését az egyenes kiesés szakaszban, Tite együttese Dél-Koreával találkozott a nyolcaddöntőben. Az ötszörös világbajnok egy félidő alatt lerendezte a lényegi kérdéseket, és bár a második játékrészben visszavett, így is magabiztosan, 4–1-es sikerrel jutott a legjobb nyolc közé, ahol majd Horvátországgal találkozik.

A legnagyobb kérdés a csoportkör második és harmadik fordulóját bokasérülés miatt kihagyó Neymar állapotát övezte, akit végül a kezdőbe jelölt a szövetségi kapitány, így álltak fel a dél-amerikaiak:

Alisson – Éder Militao, Th. Silva, Marquinhos, Danilo – L. Paquetá, Casemiro, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr.

Nos, a brazilok semmit nem bíztak a véletlenre, az első pillanattól magukhoz ragadták a kezdeményezést, amelynek a 7. percben meg is lett az eredménye: Raphinha volt harcias a jobb szélen, majd laposan centerezett, a hosszún érkező Viníciusnak pedig még arra is volt ideje, hogy átvegye a labdát, mielőtt 10 méterről, védhetetlenül a kapu bal sarkába tekert (1–0).

Nem sokkal később Richarlisont buktatták felelőtlenül a 16-oson belül, Clément Turpin pedig gondolkodás nélkül befújta a büntetőt. A 11-est Neymar magabiztosan értékesítette, negyedóra elteltével tehát már magabiztos, kétgólos előnyben volt az ötszörös világbajnok. Neymarék pedig nem álltak le, amelynek a 29. percben egy újabb találat lett az eredménye, méghozzá a nagyszerű fajtából:

Richarlison táncoltatta meg a labdát a fején a 16-os előterében, majd Paquetához passzolt, aki a ki tudja, honnan odakerülő Thiago Silvának gurított vissza, a Chelsea hátvédje pedig ütemből a beinduló Richarlisont ugratta ki, aki higgadtan értékesítette a ziccerét (3–0).

És itt még nem volt vége a dél-koreai megpróbáltatásoknak, a 36. percben ugyanis Vinícus balról érkező, hanyag emelését Paqueta jobbal belsőzte kapásból a hálóba, így a szünetben már négy gól volt Brazília előnye.

A második félidő némi meglepetésre egy dél-koreai ziccerrel indult, Szon Hung Min hagyta faképnél Marquinhost, majd 13 méterről a kapu bal sarkát vette célba, Alisson azonban bravúrral szögletre tolta a Tottenham szélsőjének próbálkozását. A folytatásban sem erőltették meg magukat a brazilok, úgy tűnt, megelégednek azzal, hogy az első félidőben felmosták a pályát Dél-Koreával, amely próbált szépíteni, úgy tűnt azonban, hogy ezen az estén Alisson eszén nem tud túljárni.

A 76. percben aztán a csereként pályára lépő Lee Kang Innek sikerült: Casermiro felszabadító fejesét kapásból lőtte vissza jó 22-23 méterről, a labda egy blokkolni igyekvő védőn megpattant, így pedig védhetetlenül vágódott a brazil kapu bal oldalába (4–1). A hajrában Tite pihentette kulcsembereit, még kapust is cserélt, ám nem Ederson állt a brazil kapuba, hanem a Palmeiras 34 éves hálóőre, Weverton is belekóstolhatott a világbajnokságba. A hosszabbítás perceiben még Dani Alves ollózhatott volna gólt, ám egy védőről szögletre pattant a labda, így az eredmény nem változott.

Brazília magabiztosan jutott tehát a negyeddöntőbe, ahol majd Horvátország lesz az ellenfél.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NYOLCADDÖNTŐ

Brazília–Dél-Korea 4–1 (Vinícius Jr. 7, Neymar 13. – 11-esből, Richarlison 29., Paqueta 36., ill. Paik Szung Ho 76.)

974 Stadion, 43 847 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

Brazília: Alisson (Weverton, 80.) – Éder Militao (Daniel Alves, 62.), Th. Silva, Marquinhos, Danilo (Bremer, 72.) – L. Paquetá, Casemiro, Neymar (Rodrygo, 80.) – Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr. (Martinelli, 72.) Szövetségi kapitány: Tite.

Dél-Korea: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu (Hong Csul, a szünetben) – Li Dzse Szun (Lee Kang In, 74.), Dzsung Vu Jung (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Paik Szung Ho, 65.), Hvang Hi Csan – Szon Hung Min, Cso Gu Szung (Hvang I Dzso, 79.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento.

(Borítókép: Carl Recine / Reuters)