Távozik a német válogatottól a katari „szájeltakarás” főkolomposa

Megköszönte Oliver Bierhoff munkáját a Német Labdarúgó-szövetség. A korábbi válogatott játékos 2004-től dolgozott a DFB kötelékében, előbb a válogatott menedzsere lett, később pedig sportigazgatóként és akadémiai vezetőként számítottak rá. A bejelentés egy nappal azután történt, hogy a Die Welt megírta, Bierhoff ragaszkodott a menedzsmentből leginkább ahhoz, hogy a német küldöttség dacoljon a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség világbajnokság előtti útmutatásával, és ha az eredeti szándék szerint a melegjogokért való kiállást szimbolizáló csapatkapitányi karszalagot nem is használhatják, valamiféle közéleti tartalommal bíró üzenetet küldjenek a világ felé.

„Oliver Bierhoff nagyszerű munkát végzett a szövetségnél, szolgálatai megkérdőjelezhetetlenek. Igaz ez akkor is, ha az utolsó közös tornánkon nem sikerült elérni a céljainkat. A legviharosabb időkben is kiállt elképzelései és céljai mellett, maradandó nyomot hagyott szervezetünkben és a német labdarúgásban egyaránt” – írja a sportvezető távozásáról szóló DFB-közlemény.

Az 54 esztendős szakember maga nyújtotta be a lemondását, amit a szövetség vezetői elfogadtak. Bierhoff hétfő este a szövetség székhelyeként szolgáló Frankfurtban rendkívüli sajtótájékoztatón közölte döntését.

Emlékezetes, a német válogatott a csoportkört követően búcsúzott a katari tornától, ezzel történelmi mélypontra ért, hiszen most először fordult elő a csapattal, hogy egymást követő két mundiálon se jusson el az egyenes kieséses szakaszba. Ráadásul a kettő közt, 2021 nyarán a labdarúgó-Európa-bajnokságon is felsült, akkor a nyolcaddöntő jelentette a tornának vérmesebb reményekkel nekivágott válogatott számára a végállomást.

Bierhoff néhány nappal a távozása előtt úgy fogalmazott, tudja, hogy neki is súlyos szerepe volt a kudarcban. A németek válogatottsági rekordere, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthaus a Daily Mailnek azt mondta: „Bierhoff felelőssége kétségtelen abban, hogy a csapatot nem sikerült megvédeni a kívülről érkező nyomástól és nyugtalanságtól.” A sportigazgató reakciója sem maradt el, aki sajtótájékoztatón ismerte el: „Nem kezeltük megfelelően a karszalagügyet, ami elkerülhető kritikákat és feszültséget szült.”

A Die Welt azt állítja, Bierhoff utólag hiába bölcs, Katarban a leghangosabb szószólója volt annak, hogy a német válogatott szegüljön szembe a FIFA iránymutatásával. Emlékezetes, a nemzetközi szövetség a torna rajtja előtt jelezte, mivel a sportolók számára tilos a szerelésükön feliratokkal, képekkel, motívumokkal üzenni, ez a csapatkapitányi karszalagokra is igaz, azaz a nyolc európai szövetség által használni tervezett „OneLove” feliratú karszalagokat sem viselhetik a játékosok. Ha mégis megteszik, úgy instant sárga lappal indul számukra minden meccs, ahol hordják.

Az iránymutatás óriási feszültséget szült több európai együttesnél is: a dán és az angol szövetség vezetősége még azt is belengette, ha nem enged a világszövetség, úgy a FIFA-ból való kilépésen is elgondolkodnak.

A német szövetség inkább a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult gyorsított eljárásban vitatva a FIFA állítását és azt, jogos lehet-e a játékosokat büntetni a „OneLove” üzenetért. A CAS állásfoglalása azonban nem érkezett meg időben, így végül a Japán elleni nyitómeccsükön (végeredmény: 2–1 az ázsiaiaknak) szájukat eltakarva, szivárványmintás, de feliratoktól mentes cipőkben álltak a csapatképre Manuel Neuerék – ezzel demonstrálva, szerintük igazságtalanul elhallgattatták őket.

S ha már Neuer: már a vb alatt szárnyra keltek a hírek, hogy a kapus akár a sárga lapot is bevállalta volna, hogy viselhesse a vitát kiváltó karszalagot. A Die Welt szerint ez az állítás nemhogy igaz, a katari edzőtábor alatt Neuer és müncheni csapattársa, Leon Goretzka volt a 26 fős keretből az a két futballista, aki újra meg újra felhozta a témát és győzködte a többieket a FIFA-val való dacolásról. A keret nagy többsége képes lett volna félretenni az ügyet, hogy valóban a játékra tudjon koncentrálni.

Menet közben több német napilap is azt rója fel a német válogatottnak, bár példaértékű volt a csapat gesztusa és politikai állásfoglalása, az arányokat nem sikerült megtalálni, és egy labdarúgó-világbajnokságon nem ártott volna, ha minden kerettag számára a futball az elsődleges.

„A német válogatott gesztusokkal tündökölt a mérkőzés előtt, majd hatalmas bukást élt át Japán ellen. A kihagyott helyzetek és a gyenge védelem miatt a továbbjutás is veszélybe került” – írta például a Spiegel a japánok elleni vereség másnapján…

Az újság szerzője jövőbe látott: végül ezen a vereségen múlt, hogy Németországnak nem volt reális esélye továbbjutni a kvartettből. (Leszámítva az esetleges nyolcgólos Costa Rica elleni sikert…)

A DFB közleménye szerint már zajlik a kiválasztási folyamat, így rövidesen kiderülhet, ki veszi át Bierhoff helyét a nemzeti együttes vezetőségében.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a válogatott irányítását múlt nyáron Joachim Löwtől átvett Hans-Dieter Flick szövetségi kapitánynak is követnie kell-e majd Bierhoffot, vagy irányába megmaradt a bizalom.

Sajtóhírek szerint, ha a héten nem jön hír a menesztéséről, akkor biztonságban van a Bayern München korábbi sikeredzője, és továbbra is vele képzelik el a felkészülést a 2024-es, német rendezésű Európa-bajnokságra.

A szövetség elnöke, Bernd Neuendorf szintén benyújtotta lemondását – erről azonban a DFB hivatalos honlapja még nem ír.

(Borítókép: Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)