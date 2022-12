Itt a tuti tipp: brazil–portugál döntőre kell fogadni

A Nielsen adatelemző leányvállalata szerint a végső sikerre változatlanul a rajt előtt is favoritnak tartott braziloknak van a legnagyobb esélyük, jelenleg 25 százalék.



Tite csapata az elődöntőben találkozhat dél-amerikai riválisával, Argentínával, melynek 20 százalék az esélye a világbajnoki címre, míg a másik ágon most a portugálok a favoritok, 13 százalékos nyerési eséllyel. Őket Hollandia és a címvédő Franciaország követi egyformán 11 százalékkal, majd Anglia tízzel. Marokkónak hat, az előző vb-n ezüstérmes Horvátországnak öt százalék esélyt adnak.



A döntő párosításával kapcsolatban most a brazil–portugál párharcé a legnagyobb esély a Gracenote-nál 11,9 százalékkal, a legjobb négy közé pedig az elemzés szerint Brazília (70 százalék), Portugália (59), Argentína (58) és Franciaország (51) fog bekerülni. A legszorosabb negyeddöntőnek a francia–angol tűnik az adatok alapján.



A Gracenote háromnegyed részben eltalálta a legjobb nyolc közé került válogatottakat, a rajt előtti előrejelzéséhez képest a spanyolok helyére a horvátok, a belgák helyére pedig a marokkóiak kerültek.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(MTI)

(Borítókép: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Kyodo News / Getty Images)