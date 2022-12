Robbie Williams privát bulit csapott az angol válogatottnak a sorsdöntő meccs előtt

A katari világbajnokság kapcsán ugyan rendkívül sok körülményre mondható az, hogy nem olyan, mint bármely korábbi tornán, arra azonban előzetesen talán senki sem gondolt volna, hogy az Anglia–Franciaország-negyeddöntő előtt az angol válogatott korántsem hétköznapi módot választ a felkészülésre.

Az edzésmódszerek csapatonként természetesen eltérők, az angolok esetében a felkészülés ebben az esetben azonban nem csak a pályán vagy az edzőteremben történt, ugyanis

az angol együttes játékosai katarban privát koncertet kaptak Robbie Williamstől, hogy mentálisan felszabadulva tudjanak minél jobban teljesíteni a Kylian Mbappéval felálló franciák ellen szombaton.

A brit popsztár tegnap este lepte meg egy rögtönzött fellépéssel Gareth Southgate együttesét, amelyet több bírálat is ért, ugyanis korábban Williams is kritizálta Katart a melegek jogainak sérülése és a vendégmunkások munkakörülményei miatt, ennek ellenére az énekes mégis Katarba utazott, hogy támogassa hazája válogatottját – írja a The Sun.

Nem először buliznak fontos meccs előtt

A koncert ugyan meglepően furcsán hangzik egy ilyen sorsdöntő, rendkívül keménynek ígérkező találkozó előtt, azonban az angol labdarúgó-válogatottat nem első alkalommal lepi meg világhírű előadó nagy tornán.

Tavaly, a 2020-ról a koronavírus miatt 2021-re halasztott Európa-bajnokságon Ed Sheeran muzsikált az angol együttes tagjainak a Németország elleni, nyolcaddöntős találkozó előtt, a fellépés pedig láthatóan annyira feltüzelte az angolokat, hogy egészen a döntőig meneteltek akkor.

Idén talán Robbie Williams műsora is a világbajnoki döntőbe juttathatja az angolokat?

(Borítókép: Robbie Williams Németországban 2011. február 12-én. Fotó: Marco Prosch / Getty Images)