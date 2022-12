Lionel Messiék vb-címe? A dobogóra sem férnek fel az argentinok!

Kialakult a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének mezőnye, így még egyszer sorba állítottuk az immár nyolcra szűkült mezőnyt. Bár összességében elég szépen kirajzolódnak az erőviszonyok, megjegyzendő, hogy öt gárda is kapott első helyre besorolást, szóval lehet itt még kis túlzással bármi!

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ (ágrajz szerint)

Péntek 16.00: Horvátország–Brazília

Péntek 20.00: Hollandia–Argentína

Szombat 16.00: Marokkó–Portugália

Szombat 20.00: Anglia–Franciaország

8. Horvátország, 23 pont

A keret összértéke: 377 millió euró

Mind játékerő, mind a piaci értékek alapján két gárda lóg ki lefelé a mezőnyből, közülük az eddig kevésbé meggyőző került többségünknél az utolsó helyre.

A 2018-as döntős már messze nem az a gárda, mint Oroszországban volt, Luka Modric 37 évesen is képes megvillanni, de látványosan öregszik a keret, ami a teljesítményre is rányomja a bélyegét. A belgák elleni gól nélküli döntetlent még rá lehet fogni arra, hogy elég volt a továbbjutáshoz (ez már a második 0–0 volt amúgy), a Japán elleni teljesítmény viszont nagyjából csak a kapus Dominik Livakovic miatt ért továbbjutást.

Amiben bízhatnak még szomszédaink, hogy Ivan Perisicben azért mindig benne van egy-egy villanás, lásd eddigi három kanadai pontját (egy gól, két gólpassz).

7. Marokkó, 29 pont

A keret összértéke: 241,1 millió euró

Az utolsóként talpon maradt afrikai gárda, amely rögvest az első lehet, amelyik bejut a legjobb négy közé – eddig Kamerun (1990), Szenegál (2002) és Ghána (2010) negyeddöntős szereplése volt a legkiemelkedőbb teljesítmény, mindegyikük hetedik helyen zárta végül a viadalt.

A horvátokkal a nyitányon ikszelő együttes a következő körben nagy meglepetésre két vállra fektette a 2018-ban bronzérmes belgákat, rendkívül lelkes táboruk – amelyet immár a teljes kontinens, valamint az arab világ utolsó bástyaként támogat – pedig Kanada után tizenegyespárbajban Spanyolország ellen is sikerbe hajszolta Hakim Zijeséket.

A Chelsea varázslója mellett a fáradhatatlan Asraf Hakimit és a remek védekezést is ki kell emelni, hiszen eddig csupán egy gólt kaptak a tornán: Kanada ellen Najef Aguerd kétgólos előnyben a saját kapuját vette be.

6. Hollandia, 64 pont

A keret összértéke: 587,25 millió euró

Viszonylag nagy egyetértés volt a háromszoros ezüstérmes hatodik helyében is, egyben az utolsóban, amelyik nem kapott egy darab első helyet sem listáinkon.

Valamelyest érthető a narancsosokkal szembeni óvatosság, hiszen a (nem éppen veretes) csoportban Szenegált csak a legvégén tudta megverni, Ecuadorral ikszelt, Katar ellen pedig egy könnyed siker jött zárásként.

Az Egyesült Államok elleni meccs a vb egyik leglaposabb találkozója volt a végjátékig, de amikor kellett, ismét meg tudott újulni a csapat, amelynek ez a legnagyobb értéke, mármint hogy csapatként funkcionál jól.

Ahogyan az együttes védője, Nathan Aké mondta, mások, talán a brazilok erősebb játékoskerettel bírnak, csapatként viszont bárkivel felvehetik a versenyt.

Azért én még odavenném a tornán már háromgólos Cody Gakpót vagy az amerikaiak ellen három kanadai pontot (1+2) termelő Denzel Dumfriest is.

5. Anglia, 91 pont

A keret összértéke: 1,26 milliárd euró

Kisebb meglepetésre nem került be az első négybe a torna előtt negyedik erőnek várt Anglia, amely a világ legértékesebb keretével bír, és igazából nem is okozott csalódást.

Kezdésnek jött egy hatos Irán ellen (6–2), majd az Egyesült Államok elleni taktikai csata (0–0) után Wales és Szenegál ellen is 3–0-ra nyertek Harry Kane-ék.

Az angolok csapatkapitánya visszavontabb szerepkörben, irányítóként is remekel, amit három gólpassza is bizonyít, a nyolcaddöntőben pedig megtört a jég a gólszerzésben is a 2018-as aranycipős számára.

Jude Bellingham klasszisként uralja a középpályát, Phil Fodenben (174 perc, egy gól, két gólpassz) bármelyik pillanatban benne van a veszély, és akkor a villámgyors/remekül cselező szélsőkről (Bukayo Saka, Marcus Rashford – 3-3 gól –, Jack Grealish) nem is beszéltünk.

Az angolok ellen talán az eddigi könnyebb menetrend és a későbbiekben következő gárdák egy-egy meggyőző teljesítménye szólhat, mert amúgy a vb-n eddig nem nagyon lehet panasz Gareth Southgate fiaira.

4. Argentína, 126 pont

A keret összértéke: 645,2 millió euró

Lionel Messiék finoman szólva is pocsékul indították a katari világbajnokságot, hiszen a torna legnagyobb meglepetésére előnyről buktak Szaúd-Arábiával szemben, de Mexikó és Lengyelország ellen kozmetikáztak, utóbbi meccsen egyenesen parádésan játszottak a dél-amerikaiak.

A Copa América bajnoka Ausztrália ellen is úgy tűnt, hogy simán harcolja ki a nyolc közé jutást, de azért a végjátékban izgulnia kellett, ami azért minimum aggasztó lehet a rendkívül lelkes szurkolók számára.

A PSG klasszisa mindenesetre már három gólnál jár a viadalon egy gólpassz mellett, rajta kívül pedig Julián Álvarezre hívnám fel a figyelmet, aki gyakorlatilag bármelyik pillanatban képes helyzetbe kerülni, még ha egyelőre a kihasználással problémái is vannak, hiszen ennyi nagy lehetőségből azért kettőnél több találatot is össze lehetett volna hozni.

Hollandia ellen jobb teljesítményre lesz szükség, ha tovább akarnak jutni az argentinok.

3. Portugália, 135 pont

A keret összértéke: 937 millió euró

Messi örök ellenlábasának csapata fért fel az argentinok elé a dobogóra – épp Cristiano Ronaldo nélkül!

Nagyon érdekes helyzet, amit a 2016-os Európa-bajnoknál látunk azok után, hogy kikerült a kezdőből a gárdát hosszú évek óta húzó ötszörös aranylabdás, még jobb is lett az együttes teljesítménye – ez pedig aligha jó hír a számára.

Goncalo Ramos mesterhármassal mutatkozott be a kezdőcsapatban, az együttes pedig hatot rámolt be Svájcnak, így óriási önbizalommal várhatja a Marokkó elleni folytatást.

Aki még kiemelendő, az a két gólnál és három gólpassznál járó Bruno Fernandes, de az egész keret rendkívül mély, elég csak arra gondolni, hogy a kétgólos Rafael Leao is csak cserének számít.

2. Franciaország, 183 pont

A keret összértéke: 1,04 milliárd euró

És itt jön a címvédő. A franciákat a torna előtt is a legjobb európai erőnek vártuk, ugyanakkor voltak kételyek azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesznek éhesek a sikerre (az Eb-n és a Nemzetek Ligájában ezzel voltak problémák), és hogy N'Golo Kanté és Paul Pogba kiválása mennyire érinti rosszul a középpályát, illetve Karim Benzemáé a támadósort.

Nos, nagyjából negyedóra alatt választ kaptunk minden kérdésünkre. Az ausztrálok gyorsan vezetést szereztek, a franciáknál Lucas Hernández hosszú időre kidőlt a gólnál elszenvedett sérülése miatt, aztán bemutattak egy olyan meccset, hogy minden kétkedőt elhallgattattak: Olivier Giroud-ék négyet vágtak a folytatásban, majd Dániát a végjátékban ugyancsak felülmúlták, a Tunézia elleni zakó a B kerettel igazából mindegy volt – bár itt azért volt óvás is, mert utólag vették el az egyenlítőgólt.

A nyolcaddöntő egyik legsimább párharcában a lengyeleket olyan könnyedén intézték el, hogy nem véletlenül tartanak az angol szurkolók attól, hogy a negyeddöntő hozza el számukra a végállomást.

Kylian Mbappé sebességére nincs ellenszer, öt góljával vezeti a rangsort, emellé van még két gólpassza is, nem véletlenül lett eddig háromszor is a meccs legjobbja. Mentségére szóljon, a negyedik találkozón csak 27 percet játszott...

Érdekes párharc lesz az angolok elleni, hiszen a háromoroszlánosok három meccs óta nem kaptak gólt, a 12–2-es gólkülönbségük pedig a vb legjobbja.

1. Brazília, 229 pont

A keret összértéke: 1,14 milliárd euró

De még a címvédő remeklése is kevés volt az első helyhez! A rekordgyőztes nyomul előre a hatodik aranyáért, bár a csoportkör azért hagyott kérdéseket maga után.

A brazilok a szerbeket remek játékkal, de csak az utolsó fél órában szerzett Richarlison-gólokkal verték 2–0-ra, majd Svájc ellen is csupán a 83. perces Casemiro-villanással lett meg a siker, a számukra tét nélküli záráson pedig a franciákhoz hasonlóan kikaptak egy afrikai együttestől (itt Kamerun nyert).

A nyolcaddöntőben aztán 36 perc alatt több gólt szereztek Neymarék, mint addig összesen… Richarlison kifejezetten pofátlan akció végén szerezte meg harmadik találatát a vb-n, Lucas Paquéta 4–0-t eredményező találata után pedig már az volt a kérdés, veszélyben lesz-e a Magyarország–Salvador 10–1...

Ezután azért már visszavettek a dél-amerikaiak, akik fél gőzzel is könnyedén jutottak el a legjobb nyolcig, és látva a horvátok teljesítményét, alighanem már készülhetnek is lélekben az elődöntőre.

Ez pedig Pelének is nagy erőt adhat.

Ez volt tehát a mi erősorrendünk, ami alapján megismétlődne az 1998-as vb-döntő, érdekesség, hogy a mai napig ez az összecsapás az utolsó, amelyen a címvédő a fináléig menetelt – akkor az 1994-es aranyérmes brazilokat Zinédine Zidane-ék otthon 3–0-ra legyőzték.

