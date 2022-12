Napokig kínozták a katari világbajnokság korábbi sajtófőnökét a torna előtt

Újabb, a katari világbajnokság szervezőit sújtó ügy látott napvilágot. A The Guardian információi szerint ugyanis négy napig kínozták a vb korábbi sajtófőnökét, amiért a férfi felszólalt a torna előkészületein dolgozó vendégmunkások embertelen munkakörülményei ellen.

Ugyan már a vége felé közeledik a katari világbajnokság, továbbra sem nyugszanak azok a kritikus hangok, amelyek a torna előkészületein dolgozó vendégmunkások embertelen munkakörülményei és az emiatt bekövetkezett halálesetek miatt a rendező ország renoméját rombolják.

A katari torna előkészületei során egyes híradások szerint akár 6500, főként indiai, pakisztáni, nepáli, bangladesi és Srí Lanka-i munkás vesztette életét a nem megfelelő munkakörülmények miatt, azonban a rendező továbbra is tagad. A katariak szerint a vb munkálataihoz köthető hivatalos halálesetek száma mindössze néhány száz fő.

A The Guardian cikke szerint az ebben kételkedő hangokat és a munkások mellett kiállókat sem díjazzák ehhez mérten Katarban, sőt a lap cikke szerint a torna korábbi sajtófőnökét emiatt be is börtönözték, és napokig kínozták a torna rajtját megelőző napokban.

Az érintett Abdullah Ibhaisz családja levelet juttatott el egy jogvédő szervezethez, a FairSquare-hez, amelyben azt állítják,

a férfit amiatt tartóztatták le és kínozták meg a hatóságok, mivel rossz fényben tüntette fel a szervezőket, emellett pedig dokumentumokat hozott nyilvánosságra arról, hogy a vendékmunkások hónapok óta nem kapták meg a fizetésüket.

A család levele szerint Ibhaiszt négy napig egy sötét zárkában tartottak fogva, miután fizikailag többször is bántalmazták.

A börtönőrök verését követően több zúzódást szenvedtem, és állandóan remegtem, annyira fáztam a cellában. A négy nap alatt szinte semmit sem tudtam aludni

– mesélte a férfi a The Guardiannek.

Ibhaisz elmondta, hogy akkor kezdte szúrni a hatóságok szemét, amikor szót emelt az ellen, hogy az Education City Stadion és az al-Bajt stadion építkezésein kétszáz olyan emberrel találkozott, akik ivóvízhiányban szenvedtek a munkálat során, fizetésüket pedig már több mint négy hónapja nem kapták meg. A férfit 2019-ben részben emiatt el is távolították sajtófőnöki pozíciójából.

A család levelében nemcsak a katari hatóságok jogszerűtlenségét, hanem a tetteivel ezt legitimáló FIFA-t is támadja.

A FIFA-elnök, Gianni Infantino tettei eddig nem érnek a szavai nyomába. A FIFA felelős Abdullah bebörtönzéséért, hallgatásuk pedig szétszakítja a családunkat. Felszólítjuk a FIFA-t, hogy vállalja a felelősséget ezekért az embertelen tettekért

– zárul a levél.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Christopher Pike / Getty Images for Supreme Committee 2022)