Kihagyhatatlan a vb felfedezettje a nyolcaddöntők álomcsapatából

A katari világbajnokság minden fordulója után összeállítják a nagy presztízsű szaklapok a maguk All-Star-tizenegyét, így történt ez a nyolcaddöntők lezárultával is. Kezdjük a madridi Marcával:

Némiképp meglepő, hogy a világbajnokság eddigi legkáprázatosabb 36 percét bemutató brazilok mindössze egyetlen játékost adnak a Dream Teambe, és az az egy nem csatár, hanem a 39. évét taposó Thiago Silva. De ha felidézzük a Richarlisonnak adott lézersebességű és -pontosságú gólpasszát, akkor mindjárt nem csodálkozunk. Főleg, ha tudjuk, hogy ezzel Thiago Silva lett a világbajnokságok történetének legidősebb gólpasszadója. (1966 óta jegyzik az asszisztokat.)

Mint ahogy a még nála is öregebb, két hónap múlva már a negyvenet is betöltő Pepe helye is jogos a védelem közepén, hiszen az egykori „hentes és mészáros”, aki mára megszelídült, gyönyörű gólt fejelt Svájcnak. Nála idősebb gólszerző nincs és nem is volt a vb-k kieséses szakaszában!

A két szélsőhátvéd holland, a kapus a három tizenegyest hárító horvát Livakovic, a középpálya tengelyében ott büszkélkedik a marokkói Amrabat, aki egymaga felfalta a spanyolok Gavi, Busquets, Pedri trióját. Elöl pedig adja magát a Messi, Goncalo Ramos, Mbappé csatársor. A Marca szerint eddig egyértelműen Kylian Mbappé a vb MVP-je, nem csupán öt gólja és két gólpassza miatt, hanem azért is, mert ez idő szerint ő az egyetlen futballista a világon, aki egymaga képes eldönteni mérkőzéseket.

No és Goncalo Ramos? A Svájcnak rúgott mesterhármas (még ha nem is klasszikus), plusz az egy gólpassz nem igényel különösebb magyarázatot.

A barcelonai Mundo Deportivo a Sofascore osztályzatai alapján rakta össze a nyolcaddöntők álomcsapatát. Némi meglepetésre egy spanyol is bekerült, Rodri, a Manchester City középhátvédje, aki valóban szinte az egyetlen szakadatlanul jól teljesítő játékos volt az amúgy leszereplő Furia Rojában. És még egy búcsúzó, a japán Endo is ott van a legjobbak között. A nyolcaddöntő legmagasabb pontszámát természetesen Goncalo Ramos kapta.

Livakovic (horvát, 8,1) – Dalot (portugál, 8,2), Rodri (spanyol, 8,4), Thiago Silva (brazil, 7,6), Guerreiro (portugál, 8,2) – Dumfries (holland, 8,6), Bruno Fernandes (portugál, 8,1), Endo (japán, 8,2), Blind (holland, 9,0) – Goncalo Ramos (portugál, 9,8), Mbappé (francia, 8,8).

Nézzük a szintén barcelonai Sport ideális tizenegyét (once ideal), a nyolcaddöntők meccsei alapján:

🔮 Tras unos octavos que no nos han deparado grandísimas sorpresas más allá del batacazo de España ante Marruecos...



💥Llega el momento de hacer el XI ideal de esta ronda‼️



👀 ¿Qué te parece? pic.twitter.com/IZDD772RUs — Diario SPORT (@sport) December 7, 2022

A Sportnál bekerült a centerhalf posztjára Romain Saiss, a marokkóiak 32 éves, 190 centis óriása, aki egyébként Franciaországban született, de már 70-szeres marokkói válogatott. Lionel Messi a középpályára szorult, némi meglepetésre Raphinha az egyetlen brazil csapattag. Livakovic és Pepe itt is kirobbanthatatlan, mint ahogy a szédületes triplájával világhírnévre szert tett Goncalo Ramos is.

Az MVP azonban, nemcsak a spanyolok, hanem például Gary Neville, a Manchester United-védőből lett szakkommentátor szerint is Kylian Mbappé. Még akkor is, ha Lionel Messi eddig hátán viszi Argentínát.

(Borítókép: Goncalo Ramos 2022. december 6-án. Fotó: Fareed Kotb / Anadolu Agency / Getty Images)