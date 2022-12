Hiába a hollandok csodafeltámadása, Messiék jutottak be az elődöntőbe

Gazdag múlt – és nem akármilyen holland széria Katarban

A két nagy futballnemzet legjobbjai már a hatodik alkalommal néztek egymással farkasszemet a világbajnokságon, ha csak a számszerű eredményeket nézzük, akár még a hollandok (két győzelem, két döntetlen, egy vereség) fölényét is mondhattuk volna, de ha megvizsgáljuk a párharcot, láthatjuk, hogy az argentinok örülhettek inkább.

Az első alkalomra 1974-ben került sor, amikor a második csoportkörben a végső ezüstérmes hollandok totális futballja elsöpörte az argentinokat (4–0), de négy évre rá a fináléban visszavágtak a dél-amerikaiak (1–3) az ekkor már Johan Cruyff nélkül felálló oranjénak, megszerezve a nemzet első vb-aranyát.

Az 1998-as rendezvényen Patrick Kluivert és Claudio López gyors gólváltására Dennis Bergkamp utolsó perces döntése jött, így az európai együttes jutott a legjobb négy közé (2–1), 2006-ban a csoportkörben, 2014-ben az elődöntőben végeztek 0–0-ra – utóbbit követően tizenegyesekkel kikapott az akkor is Louis van Gaal vezette holland csapat.

Az oranje ezen a világbajnokságon már legyőzte Afrika bajnokát (Szenegál), Ázsiáét (Katar), a CONCACAF-zónáét (Egyesült Államok), ezúttal pedig a dél-amerikaival (Argentína) találkozott.

Összefoglaló

Erősorrendünk legkiegyenlítettebb párharcára került sor a legnagyobb katari stadionban, hiszen az argentinok a negyedik, a hollandok pedig a hatodik helyre futottak be a nyolcas listánkon.

Az már a meccs előtt biztosnak látszott, hogy a lelátón óriási lesz a dél-amerikaiak fölénye, egy aprócska narancs mag volt az égszínkék lelátó egy kis pontján, az argentin szurkolók hangerejére jellemző, hogy az amúgy nem éppen halk hangtechnikát is túlordították a felvezetésnél...

A pályán kisebb volt az argentin dominancia, egy blokkolt lövéssel az elején, majd Andries Noppert hozta a szívbajt a szurkolókra, amikor a kelleténél talán egy fokkal hidegvérűbben oldott meg egy passzt a rárontó támadóval szemben.

A hollandok inkább a stabilitásra játszottak, és hogyha lesz lehetőségük egy kontrával elmenni, akkor azzal élni tudjanak, más kérdés, hogy bő negyedóra játékot követően ha erre sor is került, akkor vagy az indítás lett hosszú, vagy a beadások túl magasak/mélyek.

A félidő derekához érve Lionel Messi unta meg a viszonylagos tétlenségét, és távolról a jobb felsőt vette célba, próbálkozása ugyanakkor jócskán elkerülte a kaput – erre Steven Bergwijn kontrázott, hasonlóan eredménytelenül.

A két helyzetecske nem pörgette fel az összecsapást, inkább taktikai csata dúlt, amit Rodrigo de Paul gyengécske lövése változtatott csak meg.

A 35. percben aztán megtört a jég, Messi remek szólója után pazarul játszott a befutó Nahuel Molinához, aki finoman a jobb alsóba pöckölt (0–1).

16 Galéria: Hiába a hollandok csodafeltámadása, Messiék jutottak be az elődöntőbe Fotó: Paul Childs / Reuters

A játékrész hajrájában egy védett Messi-lövést és pár gyengécske holland szabadrúgást jegyezhettünk fel, így egygólos argentin előnnyel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A szünetben kettős cserével próbált meg csapatába életet lehelni Louis van Gaal, valamelyest feljebb is léptek a narancsosok, ugyanakkor De Paul indításánál Noppertnek kellett résen lennie, hogy ne legyen újabb argentin ziccer.

A 63. percben viszont már volt ezzel felérő lehetőség, tekintve, hogy Messit csak szabálytalanul sikerült feltartóztatni, a 20 méteres szabadrúgásnál pedig nagyjából 15 centit tévedett a PSG klasszisa.

Ami ekkor még nem jött össze, tíz percre rá igen, Marcus Acunát vágták fel a 16-oson belül, a büntetőt pedig Messi rendkívül higgadtan lőtte a kapu bal oldalába (0–2).

A meccset ezt követően egy pályára rohanó ember akadályozta, majd Cody Gakpo reklamált hiába holland büntetőt.

A 83. percben két cserejátékos, Steven Berghuis és Wout Weghorst összehozta a szépítő találatot, előbbi beadását utóbbi csúsztatta a hosszúba (1–2).

Nem sokkal később Luuk de Jong már az egyenlítésért lőhetett, de a labda az oldalhálóban kötött ki – a simának tűnő meccs hirtelen izgalmas lett!

Az argentinok is érezték, és hirtelen el is durvult az összecsapás, elkezdtek potyogni a sárgák is (Leandro Paredes néhány másodperc alatt kettőt is kaphatott volna), mire elérkezett a 10 (!) perces hosszabbítás.

Ebben a szakaszban Berghuis 20 méteres szabadrúgását a sorfal hárította, majd a 101. percben jött a dráma!

A 21 méteres holland szabadrúgásnál Teun Koopmeiners és Weghorst volt a labda útja, majd a bal alsó sarok – jöhetett a hosszabbítás (2–2)!

16 Galéria: Hiába a hollandok csodafeltámadása, Messiék jutottak be az elődöntőbe Fotó: Patricia De Melo Moreira / AFP

Ennek első félidejében csak egy Nicolás Otamendi-lehetőséget láthatott a 88 235 néző, az argentin szabadrúgás után estében nem tudott már a holland kapuba találni.

A közönségnek mindenesetre sok nem kellett, egy szabadrúgás, majd egy szöglet, és máris ismét megjött az argentinok hangja.

Hát még akkor, amikor a következő holland fault után Messi lopta a távolságot, majd lőtt 18 méterről, de a hétszeres aranylabdás ezúttal nem talált célt.

A hollandok egy újabb szabadrúgással veszélyeztettek, aztán Lautaro Martínez lövését blokkolták szögletre, mielőtt Enzo Fernández távoli labdája a háló tetejére pattant.

A sarokrúgás után Germán Pezzella sem tudott a kapuba találni, ahogyan a rendkívül feszült végjátékban (még a lelátón is volt egy kis csetepaté) végül Lautaro Martínez, Messi, Ángel Di María és Enzo Fernández sem (pedig utóbbinál már csak a kapufa segített!), így jöhettek a büntetők.

A hollandok kezdték a párbajt, és rögvest rontottak is, Virgil van Dijk jobb oldalra tartó labdáját hárította Emilio Martínez, majd Messi higgadt gurítása után Steven Berghuisét is! Paredes rúgása után már kettővel mentek a dél-amerikaiak, Koopmeiners és Montiel sikeres lövése után már a meccsben maradásért kellett rúgnia Weghorstnak, megtette (2–3). Enzo Fernández így is eldönthette volna a csatát, de a jobb alsó mellé lőtt, ezzel maradt még esélye Hollandiának, Luuk de Jong pedig egyenlített is. Az ötödik argentin rúgó Lautaro Martínez volt, ő pedig a kapu jobb oldalába lőtt (3–4)!

Argentína így bejutott a katari világbajnokság elődöntőjébe, ahol a brazilokat büntetőkkel kiejtő horvátokkal találkoznak Messiék.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Hollandia–Argentína 2–2 (0–1, 2–2, 2–2) – tizenegyesekkel: 3–4

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 88 235 néző. Vezette: Mateu Lahoz (spanyol)

Hollandia: Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon (Koopmeiners, a szünetben), F. de Jong, Blind (L. de Jong, 64.) – Gakpo (Lang, 113.), Memphis Depay (Weghorst, 78.), Bergwijn (Berghuis, a szünetben). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal

Argentína: E. Martínez – Romero (Pezzella, 78.), Otamendi, Lisandro Martínez (Di María, 112.) – Molina (Montiel, 106.), De Paul (Paredes, 66.), E. Fernández, Mac Allister, Acuna (Tagliafico, 78.) – Messi, J. Álvarez (Lautaro Martínez, 82.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerző: Weghorst (83., 90+11.), ill. Molina (35.), Messi (73. – 11-esből)

(Borítókép: Franck Fife / AFP)