Neuer „fejszellőztetés közben” eltörte a lábát; vége az idényének

Hatványozottan bánhatja a korai világbajnoki búcsút a német válogatott és a Bayern München kapusa, Manuel Neuer, aki a számára rövidre sikeredett tornát követően családi kiruccanásra indult, amelynek azonban hamar katasztrofális vége lett: eltörte a lábát, emiatt pedig műteni kellett a labdarúgót.

„A műtét jól sikerült, köszönöm az orvosoknak. Fájó azonban a tudat, hogy a mostani idény számomra véget ért” – írta Neuer, aki az idényben 12 bajnokin, összesen pedig 16 tétmeccsen lépett pályára a Bayern Münchenben.





A vb-n a németek mindhárom csoportmeccsét végigvédte. Utólag pedig kritikák kereszttüzébe került amiatt, mert német sajtóhírek szerint müncheni csapattársával, Leon Goretzkával egyetemben ő volt a leghangosabb szószólója annak, hogy a Nationalelf mindenképpen demonstráljon a katari rendezőkkel és az ország társadalmi, politikai berendezkedésével szemben.

A Die Welt és a Spiegel is arról ír, hiába akartak társadalmilag példát mutatni, az öltözői egységet és a játékra való koncentrációt nem lett volna szabad feláldozni ezért egy labdarúgó-világbajnokság alatt.

A poszt alapján a kapus mellett a Bundesliga-győzelemre mindig esélyes Bayernre is nehéz hónapok várnak. Igaz, a rutinos csereember, Sven Ulreich az elmúlt években többször bizonyította, ha megkapja a bizalmat, képes klasszisszinten teljesíteni a müncheni védelem mögött is. Nem véletlen, hogy 2018 tavaszán – mikor Neuer sérülése miatt szintén sorozatban védhette a meccseket a Bayern színeiben – még a világbajnoki keretbe is be akarták hívni. Végül aztán Neuer épp időben felépült, így Ulreich oroszországi repjegyéből sem lett semmi.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Manuel Neuer a Costa Rica elleni csoportmérkőzésen, miután a közép-amerikai válogatott gólt szerzett Németország ellen. A németek végül 4–2-re megnyerték azt a meccset, de ez nem volt elég nagy különbségű győzelem ahhoz, hogy a csoportból is tovább tudjanak jutni. Fotó: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)