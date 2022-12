Itt az újabb bombameglepetés: Marokkó hazaküldte C. Ronaldóékat a vb-ről

A legnagyobb kérdés szokás szerint Cristiano Ronaldót övezte, pontosabban az, hogy Fernando Santos vajon visszateszi-e a 37 éves klasszist a kezdőbe. Semmi oka nem volt rá, hiszen Svájcot nélküle, éppen a helyén futballozó, triplázó Goncalo Ramos vezérletével ütötték ki 6–1-re, ráadásul a portugálok támadójátéka is sokkal gördülékenyebbnek tűnt az ötszörös aranylabdás nélkül.

A szövetségi kapitány végül egy helyen változtatott, ám nem CR, hanem Rúben Neves került be a csapatba Otávio helyére:

Diogo Costa – Dalot, Pepe, R. Dias, Guerreiro – Bernardo Silva, R. Neves, Otávio, Bruno Neves – Joao Félix, Goncalo Ramos.

Bár az esélyek egyértelműen az európai alakulat mellett szóltak, korántsem vehették félvállról a marokkóiakat, akik a tornán már legyőzték a belgákat, a legjobb 16 között pedig a spanyolokat búcsúztatták.

Be is kezdtek a portugálok, az 5. percben pedig kis híján a vezetést is megszerezték, Joao Félix 8 méteres fejesét azonban Jusszin Bunu bravúrral hárította. Gyakorlatilag az ellentámadásból érkezett a válasz: Juszef en-Neszri bólintott fölé senkitől sem zavartatva egy balról érkező szögletet. A kezdeti rohamok után visszavettek a csapatok, kidolgozott helyzetek miatt nem, csak néhány távoli lövésnél emelkedhetett meg a kapusok vérnyomása – indokolatlanul, utóbbiak közül ugyanis egyik sem jelentett komoly veszélyt.

A félidő hajrájára aztán ismét felpörögtek az események, olyannyira, hogy gyakorlatilag a semmiből óriási meglepetésre Marokkó szerzett vezetést:

Jahia Attijat ívelt középre a 42. percben bal szélről, Diogo Costa borzalmasan jött ki, Juszef en-Nesziri pedig a kapust megelőzve 7 méterről az üresen maradó kapuba bólintott (1–0).

Portugália azonnal egyenlíthetett volna, Bruno Fernandes a jobb oldalról beadás helyett tudatosan kapura lőtt, amivel alaposan meglepte Bunut, a felső léc azonban megmentette a marokkóiakat, akik így előnyből várhatták a második félidőt.

Amelyben az első lehetőség is előttük adódott, Hakim Zijes élesen középre lőtt szabadrúgásába senki nem ért bele középen, ami alaposan megzavarta Costát, de üggyel-bajjal végül hárított. Az 51. percben cseréltek a portugálok, Joao Cancelo és Cristiano Ronaldo érkezett a pályára, utóbbi ezzel beállította a válogatottsági világrekordot:

196. meccse volt ez a nemzeti csapatban, így beérte az eddigi éllovast, a kuvaiti Bader al-Mutavát.

Mégsem ő, hanem Ramos hozhatta volna vissza a portugál reményeket az 58. minutumban, aki teljesen szabadon fejelhetett egy jobb oldalról érkező beadást követően 9 méterről, szemben a kapuval – méterekkel mellé...

Nem sokkal később Bruno Fernandes lőtt 17-ről centikkel fölé. Ekkor már Rafael Leao is a pályán volt, mindent egy lapra feltéve támadtak a portugálok, de semmi nem akart nekik összejönni a támadóharmadban. Ráadásul észnél kellett lenniük hátul is, a villámgyors marokkói kontrák ugyanis rendre magukban hordozták a gólveszélyt.

A hajrában is remekül állt a lábán a Hakimi vezérelte védelem, a beadásokkal és a távoli kísérletekkel pedig ezen a napon nem lehetett kifogni Bunun. A Sevilla hálóőre rendkívül magabiztos volt, a rendes játékidő legnagyobb bravúrját Joao Félix 17 méteres löketénél mutatta be, látványos vetődéssel piszkálta ki a labdát a jobb felső sarokból.

A meccs végén nyolc percet tett rá Facundo Tello játékvezető, a hosszabbítás elején pedig a csereként beálló Seddira két perc alatt sikeresen kiállíttatta magát, nehéz helyzetbe hozva ezzel a társakat. Ennek ellenére a 96. percben meccslabdája volt a marokkóiaknak, Abuklal egyedül vihette kapura a labdát, ám flegmán Costa ölébe emelt. A 97. percben Pepe bosszulhatta volna meg a kimaradt lehetőséget, Leao beadását azonban az ötösre berobbanva a bal kapufa mellé fejelte.

Marokkó megőrizte előnyét, így tovább folytatta elképesztő menetelését, és első afrikai csapatként bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

Marokkó–Portugália 1–0

Al-Tumama Stadion, 44 198 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

Marokkó: Bunu – Hakimi, Szaissz (Dari, 57.), Jahia, el-Jamik – Unahi, S. Amrabat, Amallah (Seddira, 64.) – Zijes (Abuklal, 81.), en-Nesziri (Benun, 65.), Bufal (Dzsabran, 81.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi

Portugália: Diogo Costa – Dalot (Horta, 79.), Pepe, R. Dias, Guerreiro (Cancelo, 51.) – Bernardo Silva, R. Neves (Ronaldo, 51.), Otávio (Vitinha, 69.), B. Fernandes – Joao Félix, Goncalo Ramos (R. Leao, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerző: en-Nesziri (42.)

Kiállítva: Seddira (90+2)

(Borítókép: Cristiano Ronaldo. Fotó: Carl Recine / Reuters)