Soha nem látott légi felvételek a hollandok provokációjáról a tizenegyesek közben

Az egész világ Messi Wout Weghorstnak, a két holland gól szerzőjének szóló, valóban kissé alpári kiszólásáról beszél, miközben az argentin csapatkapitány nyilatkozik a TyC Sports televíziónak. Most azonban előkerült egy légi felvétel, amelyen az látható, milyen fenyegető módon provokálták a hollandok ellenfelüket a négy közé jutásról döntő tizenegyesrúgások közben.

A Blöff című filmben hangzik el a Török – Jason Statham, magyar hangja Epres Attila – szájából:

De minden akciót reakció követ. És a dzsipó reakció k...a félelmetes akció.

Erről van szó. Amikor Lionel Messi és a többi argentin meccs utáni neveletlen megnyilvánulásait taglaljuk, nem szabad megfeledkezni arról, amit a hollandok műveltek, elsősorban a tizenegyespárbaj közben.

Addig csak sejtettük, hogy volt valami előzménye annak, hogy a mindig visszafogott és sportszerű Messinél elszakadt a cérna. Most azonban előkerült egy 104 másodperces légi felvétel a Loszaíl Stadion felett rögzített kamerából, amit ha alaposan megvizsgálunk, érdekes részletekre lehetünk figyelmesek.

Amikor a negyedik argentin tizenegyesrúgóra, Enzo Fernándezre kerül a sor, Denzel Dumfries odament a büntetőpont felé tartó játékoshoz, és valamit mondott neki. Azt látjuk, hogy Ángel di María odaszalad, és eltuszkolja onnan Dumfriest. Aztán amikor odaér a büntetőponthoz, akkor meg Weghorst lép oda hozzá, és ő is duruzsol valamit.

Meg is van a hatása: Fernández elhibázza a rúgást.

A hollandok ünnepelnek, kitódulnak a kezdőkörből, ami szabályellenes.

Miután Luuk de Jong értékesítette a saját tizenegyesét, az utolsó argentin rúgó Lautaro Martínez volt, aki ha berúgja, Argentína bejut az elődöntőbe. A hollandok még ünneplik de Jongot, bőven elhagyják a kezdőkört, pont akkor, amikor Lautaro elindul a tizenegyespont felé. Ekkor három holland is megközelíti az Internazionale csatárát, meglehetősen fenyegetően. Szóváltás is történik, de nem tudjuk, mi hangzik el. Az egyik asszisztens eltereli onnan a hollandokat. De ekkor jön visszafelé de Jong, és szinte súrolja Lautarót, majd még vissza is fordul, és mond neki valamit. Az argentint mindez nem zavarja, és értékesíti a továbbjutást érő tizenegyest.

(Borítókép: Odd Andersen / AFP)