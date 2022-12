100 millió eurót sem sajnálna a Manchester City a horvátok kulcsjátékosáért

A megbízható forrásként számontartott francia Foot Mercato jelentette, hogy az angol élvonalbeli, bajnoki címvédő

Manchester CIty 100 millió euróért vásárolná meg Josko Gvardiol játékjogát.

A német élvonalbeli RB Leipzig 20 éves védője még csak 2021 nyarán csatlakozott jelenlegi csapatához, de kiváló teljesítményt nyújt a világbajnokságon is, így könnyen elképzelhető, hogy már januárban csapatot vált. Horvát sajtóértesülések is beszámoltak róla, hogy a Manchester City már meg is tette első, 100 millió euróról szóló ajánlatát, de a kérők között sorakozik a Manchester United és a Chelsea is.

Gvardiol jelenlegi piaci értéke a mérvadó Transfermakt szerint 60 millió euró, jelenlegi szerződése a lipcsei csapattal 2027 nyaráig szól. Nem tennénk arra sok pénzt, hogy ki fogja tölteni kontraktusát a többek között Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttesnél.

Gvardiol legközelebb kedd este lép pályára a horvát válogatottban, a világbajnokság elődöntőjében Argentína lesz a horvátok ellenfele.

(Borítókép: Getty Images)