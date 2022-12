A Tottenham az angol–francia előtt közös meccsnézésre hívta szurkolóit az elődöntőre

Kellemetlen bakit követett el a Tottenham Hotspur marketingcsapata, mikor véletlenül órákkal a negyeddöntő előtt kiküldte azt az előre bekészített e-mailt a szurkolóinak, ami az elődöntő közös megtekintésére invitál a csapat stadionjában. Azonban ennek a levélnek sosem szabadott volna az elküldés sorsára jutnia, mivel Harry Kane és az angol válogatott vereséget szenvedett a franciáktól, így búcsúzott a katari világbajnokságtól.

A történet érdekessége, hogy pont Harry Kane, a Tottenham támadója hibázta el azt a büntetőt a mérkőzés 81. percében, amivel egyenlíthetett volna az angol csapat, és potenciálisan hosszabbításra menthette volna a negyeddöntőt.

A meghívót egyébként rendkívül igényesen készítették el a klubnál, világszínvonalú helyszínként írják le a stadiont, ahol megtekinthetik szurkolóik a világbajnoki elődöntőt. Azt a kérdést is felteszik a levélben, hogy vajon Gareth Southgate csapata 1966 után újra bejut-e a világbajnoki fináléba. Nos, erre a kérdésre már most tudjuk a választ:

nem.

Még arra is figyeltek, hogy a meghívóban rögtön foglalhassanak is helyet a stadionba szurkolóik, azonban erre immár nem lesz szükség. Azt viszont átgondolhatják a klubnál, hogy így is megtartsák-e a meccsnézést, mivel a csapat kapusa, Hugo Lloris érdekelt lesz a francia válogatottal a szerda esti, Marokkó elleni elődöntőben.

(Borítókép: Getty Images)