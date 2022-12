„Ócska cirkuszi produkcióból” a világbajnok méltó vetélytársa lett Anglia

Az angol sajtó a világbajnoki búcsú ellenére is igyekszik szépnek látni válogatottja katari teljesítményét. A Daily Mirror szerint lehetne kifogásokat keresni, de a jelenlegi francia csapattal szemben kiesni egyáltalán nem szégyen. A Daily Star pedig rögzíti a tényt: a futball most sem tér haza. A franciák a szerencséjüket, no meg az Olivier Giroud, Hugo Lloris kettőst áldják – a trió nélkül aligha lett volna meg a továbbjutás.