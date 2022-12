Amint arról beszámoltunk, sajtóhírek szerint Oliver Kahn, a Bayern München vezérigazgatója Dominik Livakovicról szeretett volna személyes tapasztalatokat szerezni, ezért tekintette meg múlt héten a Brazília–Horvátország vb-negyeddöntőt. A 27 esztendős horvát kapus szerződtetése azután került szóba, hogy Manuel Neuer, a bajor sztárcsapat, valamint a német válogatott egyese síbalesetet szenvedett. Most az is kiderült, miért olyan sürgős az utódlás a Bayernnek.

A Bayern keretében jelenleg a sérült Neuer mellett a 34 esztendős, korábbi válogatott kerettag Sven Ulreich és a 19 éves tehetség, Johannes Schenk szerepel. Valamint a csapat kötelékéhez tartozik, ám jelenleg az AS Monacónál futballozik kölcsönben a korábban az új Neuernek kikiáltott, két és fél éve – az emlegetett posztriválishoz hasonlóan – a Schalkétól megszerzett Alexander Nübel is. Csakhogy Nübel menedzsere elárulta, bármennyire is jó lehetőség lenne a 26 éves hálóőr számára, hogy visszatérjen anyaklubjához és Neuer lábtörésből való felépülése alatt „bevédje” magát a kezdőbe, ez aligha fog megtörténni…

Eddig nem jelentkezett nálunk a Bayern. De, ami azt illeti, nincs is visszarendelési záradék Alex monacói szerződésében, így valószínűtlen, hogy januárban visszatérjen a csapathoz

– mondta Stefan Backs a német Sport 1-nek.

Ebből két dologra következtetni: Nübel hosszabb távon már nem szerepel a müncheni vezetőség elképzeléseiben, rövid távon – a tavaszi szezonra – pedig nem érné meg azt a pénzt, amit kompenzációból a bajorok a Monacónak lennének kénytelenek fizetni az esetleges visszarendeléséért.

Mindez megmagyarázná a pletykákat, amelyek az újabb Neuer-utód kereséséről szólnak, és egyúttal magyarázatot szolgáltat arra is, miért lehetett olyan fontos a Livakovic-kérdés a Bayernnek, hogy a vezérigazgató, a korábbi szintén kiváló kapus Oliver Kahn személyesen akarjon tapasztalatokat szerezni a horvátról.

Livakovic és a Bayern München esetleges románcáról Bogdán Ádámot, a Ferencváros jelenlegi, a Liverpool korábbi válogatott kapusát is kérdeztük. Szerinte a játékos jelenlegi klubja, a Dinamo Zagreb átigazolási politikájába tökéletesen illeszkedne, hogy a világbajnokság miatt megnövekedett érdeklődést meglovagolva akár már télen is jó pénzért értékesítse a 39-szeres válogatott hálóőrt.

Bogdán Livakovic eddigi vb-teljesítménye mellett felidézte a kapus kollégáról szóló azon élményeit is, amelyeket akkor szerzett, mikor a Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Dinamo Zagrebbel mérkőzött.

A horvát kapus Brazília kiejtéséből 11 védéssel vállalt szerepet 120 perc alatt, majd egy büntetőt is megfogott. A japánok elleni nyolcaddöntőhöz hasonlóan a negyeddöntőben is ő lett a meccs embere. Az MVP-cím jogosságát egyik esetben sem lehetett vitatni.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Alexander Nübel az AS Monaco színeiben bosszankodik egy, az Európa-ligában kapott gól után. Fotó: UEFA / UEFA via Getty Images)