Az argentinok mélyen tisztelik ellenfeleiket, nem tartják sportszerűtlennek a hollandok elleni örömüket

Holnap 20 órakor rendezik a katari világbajnokság első elődöntőjét, a keddi mérkőzésen Argentína és Horvátország csap össze a döntős részvételért – így szokásához híven a találkozót megelőző sajtótájékoztatón az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni is válaszolt az újságírók kérdéseire.

A szövetségi kapitány szót ejtett a horvát együttesről és az ellenfél legjobbjáról, Luca Modricról is, de beszélt csapata hollandok ellen bemutatott öröméről is, amely komoly sajtóvisszhangot váltott ki.

Holnap egy nagyon nehéz meccsre számítunk egy olyan csapat ellen, amelyet valóban csapatnak hívnak, akik egyszerűen nagyszerűek, és biztosan megnehezítik majd a dolgunkat. Az előző világbajnoksággal nem összehasonlítható az együttesük, de meg vagyok győződve arról, hogy nagyszerű csapatot alkotnak most is, hatalmas játékosokkal. Van egy markáns játékmódunk, de azt is figyelembe kell venni, hogyan játszik az ellenfél. Ennek ellenére hiszünk abban, hogy nekünk ugyanúgy kell játszanunk, és ezt meg is fogjuk tenni