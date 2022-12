Ha Istennek van keze, Lionel Messi lábának vezényel vele

Mázsás súlyoktól szabadultak meg az argentinok: előbb a 2021-es Copa América-győzelemmel, majd most, a katari vb csoportkörének végén, hogy megúszták a Szaúd-Arábia elleni fiaskót komolyabb ár nélkül. Hogyha van Istennek keze – ez ugyebár az argentinok esetében Diego Maradona 1986-os gólja óta sarkalatos kérdés –, úgy tűnik, most Lionel Messiét fogja. Vagy mégsem? Ha Cristiano Ronaldónak már nem is, Messinek összejöhet a méltó vb-búcsú? Horvátországnak biztos lesz ehhez egy-két szava...