Eldől, vasárnap kik próbálhatják megállítani Leo Messiéket: Franciaország–Marokkó

A marokkói kispadon ülő Valid Regragui meccstervei viszonylag egyszerűek, mégis hatékonyak. Csapata a találkozók játékidejének több mint 40 százalékát mélyblokkban tölti, azaz a mezőnyjátékosok közül legelőrébb helyezkedő futballista is 40 méteren belül van a védett kapuhoz képest. Az igazán izgalmas az, hogy ennek ellenére is meg tudják teremteni a kontrák lehetőségét, sőt nemcsak a kontrákét, de időről időre ritmustalan „kitörésekkel” az ellenfelek térfelén megszerzett labdákét is. Öt eddigi találatukból kettőt is presszingből megnyert labdából értek el!

Vajon mit sikerül kifőznie a franciák meglepésére a szövetségi kapitánynak?