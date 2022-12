Messi nem edzett együtt a társakkal, Agüero csatlakozott a csapathoz

Kétségtelen, hogy ha az argentin labdarúgó-válogatottról beszélünk, mindenkinek a csapat ásza, Lionel Messi jut eszébe, így a dél-amerikai szurkolók számára teljességgel elképzelhetetlen, hogy a PSG aranylabdása nélkül álljon fel az együttes a vasárnapi, Franciaország elleni vb-döntőben.

Pedig első hangzásra meglehetősen aggasztó hírek érkeztek az argentinok háza tájáról csütörtök este, ugyanis kiderült,

Messi nem edzett együtt a társakkal a tegnapi tréningen, a támadó az edzőteremben regenerációs gyakorlatokat végzett, amíg a többiek a pályán voltak – írja a Clarín.

A külön végzett gyakorlatoknak azonban vélhetően egy komoly sérüléshez semmi köze nincsen, a lap szerint a Horvátország elleni elődöntőt piheni még ki így a támadó, hogy a katari fináléra a lehető legjobb formájában léphessen újra pályára.

Agüero is a csapattal

Ugyan a szívproblémái miatt visszavonult korábbi Manchester City- és Barcelona-támadó Sergio Agüero a pályán már nem segítheti a társakat – és jóbarátját, Lionel Messit – a vasárnapi vb-döntő előtt, a korábbi csatár is csatlakozott a csapathoz az argentinok bázisán csütörtökön.

A világbajnokságon már korábban is találkozott a társakkal Agüero, aki a képek tanúsága szerint most is remek hangulatot varázsolt az edzésre, ahol viccből még bemelegítőmozdulatokat is imitált az oldalvonal mellett, ezzel ugratva a szövetségi kapitány Lionel Scalonit és a társakat.

A jó hangulatú tréningen Messivel ellentétben a korábban izomproblémákkal küzdő Ángel Di María már teljes körű munkát végzett a csapattal, így a világbajnokságon eddig főként csereként lehetőséget kapó támadó is ott lehet majd vasárnap a pályán, amennyiben Scaloni vele képzeli el a csapatát a Kylian Mbappéval rohamozó franciák ellen. Az Argentína–Franciaország-döntőt magyar idő szerint 16 órától játsszák vasárnap.

