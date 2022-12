Íme a varázsital, amely a döntőbe doppingolta Argentínát

La bebida de los dioses – az istenek itala. Így hívják a guaraní indiánok a matét, ezt az első ízlelésre ihatatlan, másodikra már kevésbé rossz, sokadikra pedig szenvedéllyé váló teát, ami valójában nem is tea, mert az alapanyagnak, az Ilex paraguariensisnek, a dél-amerikai magyalnak a megszárított leveléből és száracskáiból készült főzet – ahogy arról korábban már az Index is írt.

Ezt isszák a világ legmenőbb futballistái Messitől Griezmannig, Agüerótól Neymarig és Cristiano Ronaldóig, idehaza pedig többek között Ugrai Roland, az ötszörös válogatott, jelenleg a török Pendiksport csapatát erősítő futballista is ezt fogyasztja.

Mármost, az Argentin válogatott 1100 font, fél tonna yerba matét vitt magával Katarba, a világbajnokságra. A játékosok Lionel Messitől Julián Álvarezig szenvedélyesen isszák a varázsfőzetet, reggeltől estig, még a mérkőzésre menet, sőt az öltözőben, a meccsek szünetében is.

Messi on Instagram: "Drinking mate with my roommate" [leomessi] pic.twitter.com/gXWD37w5i4 — barcacentre (@barcacentre) June 12, 2019

Aki azt hinné, hogy argentin sajátosságról van szó, azoknak eláruljuk, hogy például az angol válogatott két ásza, a csapatkapitány Harry Kane és a védő Eric Dier is megrögzött matéfogyasztó, mindketten vittek magukkal Katarba a varázsfűből, és ott volt náluk az elmaradhatatlan termosz, a botija, aztán az edény (aminek konkrétan mate a neve, és lopótökből készül) és a fém szívószál, a bombilla.

Eric Dier, Harry Kane y la pasión por el mate 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧉🇦🇷pic.twitter.com/dNQIQUKsXG — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 29, 2022

Argentínában kisebb forradalom tört ki, amikor kiderült, az AFA, az Argentin Labdarúgó-szövetség illetékesei Brazíliában termesztett és jobbára Uruguayban forgalmazott Canarias márkájú yerba matéval tankolták fel a válogatottat a katari útra.

A días de Qatar 2022: la yerba mate uruguaya producida en Brasil que acompaña a la Selección Argentina y enfurece a la industria argentina https://t.co/QsUgmvzxiB — infobae (@infobae) November 8, 2022

A kedélyek azonban lecsillapodtak, és Messiék lelkesen isszák a brazil matét.

Amúgy nem csak az argentinok vittek jó sok matét a világbajnokságra, az uruguayi küldöttség (250 kilót) és még a brazilok is vittek belőle 12 kilót, hiszen legnagyobb sztárjuk, Neymar is megrögzött matézó.

„Koffeint tartalmaz, ami frissít – mondja Alexis Mac Allister, a válogatott középpályása. – Azonban nem elsősorban ezért isszuk. Ennél sokkal fontosabb a társadalmi hatás. Összetartja a csapatot.”

Nicolás Novello, a válogatott sajtófőnöke elmondta, hogy háromféle matét vittek magukkal: szárast, szár nélkülit és különféle gyógyfüvekkel ízesített matét.

Juan José Szychowski, a Nemzeti Yerba Mate Intézet (ilyen is van Argentínában…) elnöke arról beszélt a The New York Timesnak, hogy mindenki, így a játékosok is speciális, saját ízesítésű matét fogyasztanak.

Ha elkezdesz matét inni, nem tudod abbahagyni. Szenvedélyeddé válik. Ez ma már szerves része a kultúránknak. Ha valakit elhívsz vendégségbe, az első dolog, amit elé teszel, a maté. És ettől beindul a társalgás

– mondja az elnök.

A szokás, ahogy jeleztük, már megfertőzte más nemzetek labdarúgóit is. Antoine Griezmann, a franciák játékmestere például akkor szokott rá, amikor az Atlético Madrid játékosa volt. Két uruguayi csapattársától, Cristian Rodrígueztől és José María Giméneztől leste el a matéivás fortélyait. Egy másik francia sztár, Paul Pogba, aki most nem tagja a keretnek, még 2018-ban tanulta el a matézést argentin klubtársától, Marcos Rojótól.

Egy biztos: a maté világszerte hódít. És képzeljük csak el, mekkora marketinghatása lesz, ha vasárnap Argentína megnyeri a Franciaország elleni világbajnoki döntőt, és Messiék mondjuk matéval a kezükben ünnepelnek a Loszaíl Stadion gyepén!

(Borítókép: Lionel Messi 2022. december 13-án. Fotó: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images)