Rejtélyes tetkót varratnak magukra a feleségek, ha Argentína megnyeri a vb-t

A WAG nem más, mint az angol Wives and/or Girlfriends (of the players of the national team) birtokos szerkezet rövidítése, és a futballválogatott tagjainak partnernőit jelöli. A 2006-os németországi vb-n terjesztette el a brit bulvársajtó a betűszót, amikor az angol játékosok feleségei és barátnői, élükön Victoria Beckhammel és Cheryl Cole-lal döbbenetes vásárlási rohamokat intéztek a német szupermarketek és áruházak ellen.

Az argentin válogatott oldalbordái jóval szerényebbek angol elődeiknél, ők csak egy hangulatos közös vacsorát rendeztek Dohában, még a Horvátország elleni elődöntőt megelőzően, amelyen szinte valamennyi WAG részt vett. (A két jeles távolmaradó Lionel Messi és Lautaro Martínez hitvese, Antonela Roccuzzo és Agustina Gandolfo volt, mondjuk, Senora Messinek nyilván elég baja van a három gyerekkel.) Csak az érdekesség kedvéért, kik voltak azok, akik eljöttek, és kik, akik otthon maradtak:

Sabrina Di Marzo (Ángel Correa), Agustina Gandolfo (Lautaro Martínez), Julia Silva (Marcos Acuna), Guadalupe Wada Ramón (Guido Rodríguez), Valentina Cervantes (Enzo Fernández), Camila Mayán (Mac Allister), Yesi Frías (Palacios), Linda Raff (Papu Gómez), María Emilia Ferrero (Julián Álvarez), Mandinha Martínez, Daniela Rendón, Rocío Espósito (ők hárman a kapusok feleségei), Muri López Benítez (Lisandro Martínez), Agustina Bascerano (Guido Pezzella), Caro Calvagni (Nicolás Tagliafico), Bárbara Occhiuzzi (Nahuel Molina), Celeste Rey (Nicolás Otamendi), Karen Cavaller (Cuti Romero), Alanis Poza (Thiago Almada). Ők azok, akik eljöttek.

És most következzenek a távolmaradók: Antonela Roccuzzo (Messi), Tini Stoessel (Rodrigo De Paul), Oriana Sabatini (Paulo Dybala), Jorgelina Cardoso (Ángel Di María) y Camila Galante (Leandro Paredes).

Aztán az egyik vacsorázó hölgy, Muri López Benítez, Lisandro Martínez felesége egy televíziós beszélgetőműsorban elárulta, hogy a feleségek megállapodtak egy meglepetésben arra az esetre, ha Argentína lenne a világbajnok.

Megegyeztünk, hogy valamennyien ugyanazt a tetkót varratjuk a testünkre. Nem volt könnyű egyezségre jutni, volt, aki a világbajnoki kupát, megint mások a győzelem dátumát akarták magukra tetováltatni. Végül megegyeztünk, de hogy miben, azt nem árulom el!

(Borítókép: Eric Verhoeven / Soccrates / Getty Images)