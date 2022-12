Pont kerülhet a futballtörténelem legnagyobb vitájának végére

Nem lehet vita róla, hogy a 21. századi futball két legmeghatározóbb alakja Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. Mindkettőjük nevéhez számtalan rekord köthető, elnyerték a legrangosabb elismeréseket egyénileg és csapatszinten is. Szinte minden lehetséges dolgot elértek, amiről egy labdarúgó csak álmodhat, egy, de annál fontosabb címet leszámítva:

egyikük sem nyert még világbajnokságot.

Ronaldo számára ez az álom véget ért a Marokkó elleni negyeddöntőben, ugyanis Valid Regrari együttese első afrikai csapatként jutott elődöntőbe a vb-k történetében. A portugál klasszis kedvét azonban ez sem szegte, sajtóértesülések szerint a kudarcba fulladt világbajnoki szereplés ellenére sem vonul vissza a nemzeti csapattól, és legalább a 2024-es Európa-bajnokságig a válogatott tagja maradna. Ronaldo a 2026-os világbajnoki szereplést sem zárta ki, igaz, akkor már 41 éves lesz az ötszörös aranylabdás klasszis.

Messi viszont még versenyben van. Az első forduló után talán nem hittük volna, de Argentínának minden esélye megvan rá, hogy világbajnokságot nyerjen, ráadásul a PSG támadója a gólkirályi címet is bezsebelheti a világbajnoki trófea mellett.

Az argentin győzelem azonban koránt sincs kőbe vésve, hiszen a dél-amerikaiaknak a vb legjobb támadósorát kéne megállítaniuk. Nézzük meg tehát, egyelőre még világbajnoki trófea nélkül, hogy áll egymáshoz képest a két szupersztár.

Fej fej mellett haladnak

Cristiano Ronaldo 2002 szeptemberében debütált felnőtt szinten a portugál Sporting Lisszabon csapatában. Pályafutása alatt megfordult az angol, spanyol és az olasz bajnokság legjobb csapataiban. Játszott a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a Juventusban is, majd 2021-ben visszatért az Old Traffordra. Második angliai kalandja nem hozta a várt sikereket, néhány héttel ezelőtt a „vörös ördögök” közös megegyezéssel bontottak szerződést az ötszörös aranylabdással.

A jelenleg 35 éves Lionel Messi két évvel fiatalabb Ronaldónál, karrierje nagy részét pedig Spanyolországban, az FC Barcelonában töltötte, ahol 2003 októberében debütált a felnőttek között. 2021-ben ő is a távozás mellett döntött, a francia bajnokság toronymagasan legjobb csapatához, a Paris Saint-Germainhez igazolt.

A számok azt mutatják, hogy mindkettőjük háta mögött lenyűgöző karrier áll. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy messivsronaldo néven külön oldal is készült róluk, ahol rendszeresen frissített statisztikákat lehet találni a két klasszisról.

A statisztikák becsapósak lehetnek

Az oldal statisztikáit böngészve azt láthatjuk, hogy Ronaldo fölényben van Messihez képest, de ezek a számok becsapósak lehetnek, hiszen a portugál több mint két évvel idősebb argentin riválisánál, ami a lejátszott meccsek számán is meglátszik. A jelenleg szabadügynök Cristiano Ronaldo eddigi pályafutása alatt 1145 mérkőzésen lépett pályára (beleértve a barátságos mérkőzéseket is), ezeken a találkozókon pedig 819 alkalommal volt eredményes, emellett kiosztott 234 gólpasszt is.

Ezzel szemben Lionel Messi éppen a vb alatt játszotta az 1000. mérkőzését, egész pontosan 1002-nél jár. Ezeken a meccseken Messi 791 gólt és 350 asszisztot jegyzett, így az előbbi mutatóban egyelőre elmarad Ronaldóhoz képest, gólpasszok terén viszont toronymagasan vezet, közel 150 mérkőzéssel kevesebbet játszva.

Ami a góllövést illeti, Cristiano Ronaldo nevéhez fűződik a legtöbb klubcsapatban, illetve válogatottban szerzett gól rekordja is.

Válogatott szinten Messi és Ronaldo is rekordot jelentő öt világbajnokságon szerepelt eddig. Ezeken a tornákon Messi 25 meccsen 11 gólt szerzett és 8 gólpasszt adott, míg Ronaldo 22 meccsen 8-szor volt eredményes és 2 gólpasszt jegyzett. Ronaldo a történelem egyetlen olyan játékosa, aki öt különböző világbajnokságon szerzett gólt, Messi pedig az egyedüli, aki öt különböző vb-n is adott legalább egy gólpasszt.

Egyénileg Messi viszi a prímet

A labdarúgás legértékesebb egyéni díja az Aranylabda, amelyet 1956 óta évente ad át a France Football magazin (kivételt képez a 2020-as év, ahol a francia magazin szerkesztőségének döntése értelmében, tekintettel a koronavírus-járványra, nem osztották ki a díjat, illetve 2009 és 2019 között FIFA Aranylabda néven adták át – szerk.) a sportújságírók által megszavazott év legjobb férfi labdarúgójának. Eddig Messi vehette át legtöbbször a díjat, egészen pontosan hét alkalommal, őt pedig a képzeletbeli dobogón Ronaldo követi, akit ötször jutalmaztak Aranylabdával.

Az európai aranycipőt minden évben az első osztályú európai klubcsapatok legjobb góllövője kapja meg. Az 1996–1997-es idénytől a European Sports Magazines osztja ki a díjat egy olyan pontrendszer szerint, amelyben az erősebb bajnokságban játszó játékosok góljait nagyobb szorzóval számolják, mint a papíron gyengébb pontvadászatban szereplőkét. Ennek a listának az élén is Lionel Messi áll hat elsőségével, őt követi Cristiano Ronaldo, aki négyszer lett Európa legjobb góllövője.

Ők ketten számtalan más egyéni elismerést is bezsebeltek – amelyet akár reggelig is sorolhatnánk –, de talán érdemes még kiemelni Ronaldo 2009-es Puskás-díját, amelyet a Porto elleni Bajnokok Ligájában szerzett góljával érdemelt ki.

Vasárnap minden eldőlhet

Ugyan egyelőre még sem Messi, sem pedig Ronaldo nem nyert világbajnokságot, ezt leszámítva szinte minden más trófeát a magasba emelhettek már klubcsapataikkal. A legrangosabb európai csapatok kupáját, a Bajnok Ligáját Ronaldo ötször nyerte meg csapataival, míg Messi eddig négynél tart. Minden esélye megvan, hogy utolérje Ronaldót, hiszen Messi PSG-je ott van a sorozat legjobb 16 csapata között, bár nem lesz könnyű dolga a párizsiaknak, a német rekordbajnok Bayern München vár rájuk a kieséses szakasz első körében.

Vitatható, hogy Ronaldo BL-címei felülmúlják-e Messi hazai bajnoki címeit (ebben a tekintetben 11–7-re vezet az argentin), különösen, hogy a 11 bajnoki trófea közül tízet ugyanabban a csapatban nyert meg, míg Ronaldo Angliában, Spanyolországban és Olaszországban is a csúcsra vezette csapatát. Amennyiben viszont Argentína megnyeri a vasárnapi világbajnoki döntőt, gyakorlatilag kijelenthető, hogy Messi lesz Minden idők legjobbja (The Greatest of All Time).

Ön szerint ki a jobb? Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

(Borítókép: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo 2020. december 8-án. Fotó: Josep Lago / AFP)