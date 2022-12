Ma nyerhet először világbajnoki érmet afrikai csapat

A Kalifa Nemzetközi Stadion, más néven Nemzeti Stadion 1976-ban nyitott meg Dohában, 2017-ben pedig felújították. Az épület jellegzetes formájú, a kettős ív részben a stadion hűtését is segíti. A létesítmény a nevét Hamad bin Khalifa Al Thani emírről kapta, aki 1972 és 1995 között vezette Katart.

A stadion nagy múltra tekint vissza az arab világ sporteseményeit illetően, ha a Perzsa-öböl mentén az atlétika vagy a labdarúgás említésre került, ez az épület jellemzően nem maradt ki belőle. Rangos nemzetközi eseményeknek is otthont adott a helyszín, 2019-ben itt tartották az atlétikai világbajnokság és a FIFA Klubvilágbajnokság egy részét is. Utóbbinak a döntőjét is itt játszották, a Liverpool 1–0-ra győzte le a Flamengót.