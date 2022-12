Diadalittas Messi és trófeával szomorkodó Mbappé – a világbajnoki döntő legjobb képei egy helyen

Vasárnap Franciaország legyőzésével története során harmadszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Argentína. A szakma mellett a szurkolók is sokáig fognak emlékezni a katari torna utolsó mérkőzésére, hiszen Lionel Messiék egészen drámai körülmények között lettek aranyérmesek. A finálé előtt megejtett záróünnepség is lenyűgözte a helyszínen tartózkodókat – arról is mutatunk képeket friss galériánkban, amiben a döntő legjobb képeit gyűjtöttük össze.