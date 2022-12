Az elődöntőben látott Argentínának lehet esélye a vb-címre, a többinek aligha

Horvátországé lett a katari labdarúgó-világbajnokság bronzérme. Pont került tehát a hétvége egyik, de nem a legfontosabb kérdésére. Marokkó számára maradt a negyedik hely, ám az észak-afrikai együttes így is sporttörténelmet írt a kontinens első válogatottjaként, amely foci-vb-n négy közé jutott. A többi között erről a mérkőzésről, no meg az előttünk álló utolsó találkozóról, az Argentína–Franciaország-fináléról is beszélgetünk a Sportcast vb extrában Késedi Gáborral, a magyar válogatott korábbi, a Mol Fehérvár FC jelenlegi videóelemzőjével.