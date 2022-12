Képes lesz Messi legyőzni a túlerőt, vagy ismét Mbappéék örülhetnek?

Pocsék kezdés után fokozatos javulás – az argentinok útja a döntőig

Nem úgy festett, hogy az argentinok a vb egyik leggyengébb csapatának várt Szaúd-Arábia ellen bajba kerülhetnének, hiszen Lionel Messi korai büntetőjével vezetést szereztek, de a fordulást követően az ázsiai együttes pár perc alatt kétszer is betalált, és elképesztő meglepetésre felülmúlta a dél-amerikai bajnokot (1–2).

Ennek következtében Mexikó ellen már az is benne volt a pakliban, hogy egy újabb zakóval két meccs után kiesik a kétszeres aranyérmes, de az utolsó fél órában azért kijött az erőfölény, és Messi, valamint Enzo Fernández találatával jött a kozmetikázás, a lengyeleket pedig úgy verték (szintén) 2–0-ra, hogy a játék képe alapján akár négy-öt gól is lehetett volna a felek között. Nemhogy kiesés nem lett, még a csoportgyőzelem is könnyedén jött!

Ezzel pedig pont elkerülték a franciákat, az ausztrálok ellen Messi karrierje 1000. mérkőzésén a 789. gólját is megszerezte, majd a vb egyik felfedezettje, Julián Álvarez is betalált, érett a következő sima siker. Csakhogy egy öngól visszahozta a „kengurukat” a játszmába, és az utolsó pillanatokban Emiliano Martíneznek kellett megőriznie a 2–1-es előnyt.

Ami ekkor összejött, egy körrel később már nem: az albiceleste hiába volt nagy fölényben, és vezetett már két találattal is, a csereként beálló Wout Weghorst a 83. percben szépített, majd a rendes játékidő ráadásának 11. (!) percében a hosszabbítást is kiharcolta Hollandiának. A dél-amerikaiak tudtak újítani, de a harmadik gól így sem jött össze, ezzel együtt a büntetőkkel megérdemelten jutottak a négy közé (2–2, 4–3).

Ahol ezt a hibát már nem követték el. Az első 25 perc még nagyjából a brazilokat büntetőkkel meglepő, négy évvel ezelőtt finalista horvátoké volt, onnantól viszont nem volt kérdés: Messi és Álvarez varázslatának a vége sima háromgólos siker lett (3–0).

Kis rémület, majd sima menetelés, egy kis döccenővel – így jutottak a címvédés kapujába a franciák

Nehéz lenne azzal vádolni az argentin menetrendet, hogy kiemelkedően erős lett volna, de igazából a franciák sem nagyon panaszkodhatnak. Itt a legnagyobb rémületet az első negyedóra hozta a vb-n, amikor Lucas Hernández súlyos sérülést szenvedett, miközben az ausztrálok vezetést szereztek, erre elképesztő gálával feleltek aztán Olivier Giroud-ék (4–1), eloszlatva azokat a hangokat, hogy az együttes ne lenne éhes a sikerre (ahogyan ez azért megkérdőjelezhetőnek tűnt a tavalyi Eb-n vagy az idei Nemzetek Ligájában).

A bombaformában játszó Kylian Mbappé villanásaival az egyszer még egyenlítő Dániát is felülmúlta a 2018-as bajnok (2–1), ezzel tovább is jutott, és az is bőven belefért, hogy a B csapattal végül 1–0-ra kikapjon Tunéziától (itt egy 98. perces gólt elvettek utólag videózás után a csereként beálló Antoine Griezmanntól).

A lengyelek ellen aztán jöhetett a szokásos forgatókönyv: remek támadójáték, Giroud és Mbappé (2) újabb gólja, meg egy kapott, bár igazából Robert Lewandowski 99. perces találata közte háromnál senkit sem érdekelt (3–1).

Az angolok elleni negyeddöntőben Aurélien Tchouaméni átlövése hozta meg a vezetést, ezt követően viszont átadta a kezdeményezést az együttes, amit a sokadik lehetőségből Harry Kane már büntetett is. A címvédő erejét mutatja, hogy a Kyle Walker által jól leradírozott Mbappé remeklése nélkül is tudott újítani és Griezmann beadása után Giroud találatával ismét előnyhöz jutni – persze az nem ártott, hogy a helyzeteket és a játék képét tekintve is fölényben lévő angolok a végén büntetőt rontottak (2–1).

Ahogyan az argentinoknál is, az elődöntő itt is a könnyebb meccset hozta, hiszen Marokkó meglepetésre Spanyolországot és Portugáliát is kiejtette, a franciák pedig nem követték el azt a hibát, hogy egész meccses passzolgatással vagy kapu elé begyötört labdákkal próbálnak nyerni, hanem egy forradalmian új módszerrel kísérleteztek: lőttek... Nyilván sokat segített, hogy korán jött a vezető gól Theo Hernández révén, innentől pedig kényelmesen kontrázhattak, és igazából csak az volt a kérdés, mikor jön össze még egy gól. Végül a 79. percben az épp ekkor beálló Randal Kolo Muani állította be a 2–0-s végeredményt.

Mindketten a harmadikra hajtanak – 60 éve nem látott bravúr kapujában a „kékek”

A dél-amerikaiak 1978 és 1986 után, a franciák 1998 és 2018 után érhetnek harmadszor a csúcsra, előbbiek három vesztes finálét (1930, 1990, 2014) tudnak még felmutatni, utóbbiak eddig csak egyszer (2006) hasaltak el az utolsó lépcsőfokban.

A vb-k történetében kétszer fordult elő duplázás, Olaszország 1938-ban a csehszlovákok elleni sikert követően a magyar csapatot verte meg a fináléban, Brazília pedig 1958-ban Svédország, 1962-ben Csehszlovákia ellen ért a csúcsra – vagyis 60 éve nem történt meg hasonló.

A legközelebb ehhez épp a brazilok voltak, akik az 1994-es győzelem után négy évvel a fináléban maradtak alul a franciákkal szemben (mielőtt 2002-ben visszaültek volna ötödször is a csúcsra).

A két együttes negyedszer csap össze világbajnokságokon, 1930-ban Luis Monti kései találatával nyertek az argentinok 1–0-ra a csoportkörben (végül ezüstig jutottak), 1978-ban Daniel Passarella góljára Michel Platini még felelt, de Leopoldo Luque újabb dél-amerikai sikert hozott össze (2–1) – az akkori házigazda meg is nyerte fennállása első vb-címét.

Legutóbb négy éve játszottak egymással, akkor viszont a franciák visszavágtak. Antoine Griezmann szerzett korán vezetést, és bár a félidő végén Ángel Di María egyenlített, a fordulást követően pedig Gabriel Mercado fordított, az európaiak valósággal átrohantak az ellenfelükön, és Benjamin Pavard és Kylian Mbappé (2) révén 4–2-re fordítottak, Sergio Agüero a végén már csak kozmetikázni tudtak (4–3). Ennek a párharcnak a győztese ugyancsak világbajnok lett ugyebár, és ez most is fix, hiszen ezúttal a döntőben találkoznak.

A keretek összértékét tekintve óriási a differencia az európaiak javára (1,03 milliárd euró – 645 millió), de ami ennél is meggyőzőbb a mélységet illetően, hogy a címvédő úgy jutott el magabiztosan az ismétlés kapujáig, hogy N'Golo Kanté és Paul Pogba még a vb előtt kidőlt, Raphaël Varane még pont felépült, de az aranylabdás Karim Benzema például még egy percet sem játszhatott. És nem látszott meg egyikük hiánya sem!

A főszerepben: Messi és Mbappé

A mérkőzéseken minden statisztikai mutatót összegző whoscored.com értékelése szerint nem érdemtelen a finálé párosítása, hiszen összességében a franciák (6,96) állnak az első helyen, az argentinok (6,76) a harmadikak (csak a negyeddöntőben búcsúzó Anglia 6,89-es értéke fér eléjük még), a játékosok közül pedig nem sokkoló módon Lionel Messi (8,14) és Kylian Mbappé (7,84) is a mezőnyjátékosok dobogóján szerepel (a négy meccsen két gólig és három gólpasszig jutó Bruno Fernandes 8,15-tel végzett a portugáloknál).

Ha csak egy-egy játékost akarnánk megemlíteni a két csapatból, jó eséllyel éppen ők ketten jutnának eszünkbe, nem is véletlen, hiszen ők ketten vezetik a mesterlövészek listáját öt-öt góllal, az argentin három asszisztja miatt valamelyest előnyben van, bár leginkább azért, mert a marokkóiak elleni két francia gólt egyaránt megelőző Mbappé-lövésből végül egyiket sem írták hozzá az addigi két előkészítéséhez. Nagyjából ilyen nüanszokon múlhat egy vb-gólkirályi cím.

Ami érdekesebb kettejük összehasonlításában, az az, hogy az argentinoknál mindenki tudja: ez Messi utolsó esélye, hogy egyszer összejöjjön neki a vb-arany, és ezért mindenki érte küzd, ő pedig valóban szárnyal és remekel. Mbappé ugyanakkor jelenleg elfogadja azt a szerepkört is, ha csak kikapcsol két embert, ezzel teret adva a társainak, akik a nagyobb területen büntetni tudnak (lásd Anglia ellen).

Ha kicsit sarkosabban néznénk: Argentínánál mindenki Messi sikeréért küzd, a franciáknál mindenki az újabb győzelemért.

És itt jön be az a kérdés, amit sokan vetnek fel, hogy remek az argentinok csapategysége, de itt jegyzendő meg, hogy ezen a téren a franciák sincsenek hátrébb egy centivel sem.

Meg nem énekelt hősök, akik a finálét eldönthetik – döbbenetes fölény az álomcsapatban

Ha csak azt néznénk, hogy Antoine Griezmann gól nélkül áll, hihetnénk, hogy gyenge vb-je van, miközben a katari torna egyik legjobb teljesítményét nyújtja! Persze ehhez nem árt az a meccsenként 3,5 kulcspassz, amivel a társakat szolgálja ki, és amelyekből eddig három gólpassz született, vagy a védekezésben nyújtott emberfeletti teljesítménye.

Ebben a kategóriában rendkívül alulértékelt Olivier Giroud szerepe, hiszen a franciák játékában sokszor ő jelenti az első védelmi vonalat, ahogyan a labdamegtartás és elosztása a támadások során is többnyire rajta keresztül folyik. És szerzett már négy gólt amúgy.

Nagy párharc lehet az argentin jobb szél és a francia balvédő között, Theo Hernández ugyanis a vb egyik legjobb teljesítményét nyújtja a támadások segítésében, amit az elődöntőben szerzett gólja mellett két gólpasszal is alátámaszt. Védekezésben ugyanakkor vannak gondjai, amit Bukayo Saka sokszor csúnyán meg is büntetett a negyeddöntőben.

A túloldalon is találunk négynél járó futballistát, Julián Álvarez személyében. A Manchester City vb-n berobbanó futballistája ráadásul egyre hatékonyabban él a meccsről meccsre érkező lehetőségeivel. Rajta (7,09) és Messin kívül még Enzo Fernández (7,10) és Alexis Mac Allister (7,01) jutott hetes átlagosztályzat fölé a dél-amerikaiaktól. A franciáktól – ha kivesszük az egymeccseseket – nyolc ilyen futballistát találhatunk.

Ezek után aligha meglepő, hogy ami az eddigi teljesítményeket illeti, a whoscored.com kombinált álomcsapatában a franciák döbbenetes fölénye jelenik meg:

Hugo Lloris (Franciaország – 6,69)

(Franciaország – 6,69) –

Jules Koundé (Franciaország – 6,92)

(Franciaország – 6,92) Ibrahima Konaté (Franciaország – 7,10)

(Franciaország – 7,10) Nicolás Otamendi (Argentína – 6,99)

(Argentína – 6,99) Theo Hernández (Franciaország – 7,42)

(Franciaország – 7,42) –

Ousmane Dembélé (Franciaország – 7,13)

(Franciaország – 7,13) Antoine Griezmann (Franciaország – 7,63)

(Franciaország – 7,63) Adrien Rabiot (Franciaország – 7,23)

(Franciaország – 7,23) Kylian Mbappé (Franciaország – 7,84)

(Franciaország – 7,84) –

Lionel Messi (Argentína – 8,14)

(Argentína – 8,14) Olivier Giroud (Franciaország – 7,39)

Mit várunk mi?

A finálé előtt is megkérdeztük szerkesztőségünk tagjait, 16 vélemény után pedig minimális (9–7) francia fölény jött ki, ha a gólokat is nézzük, talán már nagyobbnak tűnő, 31–25-ös összdifferenciát láthatunk.

A két leggyakrabb eredmény sem sokkoló ezek függvényében, a franciák 3–1-es sikerére az argentinok 2–1-es győzelme volt a válasz, ezekre egyaránt három-három voks érkezett, volt még két-két 2–1-es és 3–2-es francia tipp is. Hárman vélték közülünk úgy, hogy tizenegyesek döntenek: kettő argentin, egy francia örömmel.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

DÖNTŐ

16.00: Argentína–Franciaország – élőben az Indexen!

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion. Vezeti: Marciniak (lengyel)

A várható kezdőcsapatok

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Li. Martínez, Acuna – De Paul, E. Fernández, Mac Allister – Messi, Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Franciaország: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud

(Borítókép: Kylian Mbappe a 2018-as Franciaország–Argentína-mérkőzésen. Fotó: Alexander Hassenstein / Getty Images)