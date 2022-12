Orbán Viktor gratulált Lionel Messinek

A kormányfő a helyszínen nézte a meccset, most pedig egy posztban gratulált az argentinok világsztárjának.

„Meg van írva: a legkisebből lesz a legnagyobb. Viva, Messi!” – írta Orbán Viktor az után, hogy Argentína a katari világbajnokság döntőjében, egy fordulatos meccsen büntetőkkel megverte Franciaországot.

A kormányfő néhány napja, a FIFA vendégeként, még az elődöntők idején utazott ki Katarba, vasárnap pedig a helyszínen nézte a vb-döntőt, az AFP fotósai le is fényképezték őt. Orbán Viktor egyébként a vb előtt még úgy tippelt, hogy Magyarország egyik szomszédja nyeri a világbajnokságot.

Novák Katalin is gratulált neki

„Nem szoktam külföldi futballsikerekről megemlékezni, de a mai vb-döntő után tisztelettel és szeretettel hajtok fejet az argentin csapat és kapitánya, Messi előtt, aki megérdemelten teheti a világbajnoki trófeát a hiányzó helyre. Három kisfia is büszke lehet rá!” – írta a köztársasági elnök.

A döntő két titánja

Ami Messit illeti, ő a vb-döntőben és a világbajnokság egészén remekelt. A vasárnapi meccsen ő vett részt a legtöbb gólszerzési kísérletben, és a győzelemnek köszönhetően az utolsó dologban is beérte Diego Maradonát.

A vesztes csapatnak a 24 éves Kylian Mbappé volt a hőse. A fiatal játékos a tizenegyespárbajt is beleszámítva négyszer talált be a hálóba a meccsen, amire soha nem volt még példa vb-döntőn, de ez is kevés volt a győzelemhez. A torna gólkirályi címét viszont ő vitte el, 8 góllal (a második helyezett Messi lett, 7 góllal).

(Borítókép: Lionel Messi 2022. december 18-án. Fotó: Matthew Ashton / AMA / Getty Images)