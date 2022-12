A következő futballvébé már teljesen más lesz

Véget ért a labdarúgó-világbajnokság Katarban, ezzel együtt egy időszak is lezárult: ez volt az utolsó olyan torna, amelyen 32 csapat szerepelt. Négy év múlva már 48 válogatott lép pályára a trónok harcában; ahogy a résztvevők, úgy a helyszínek száma is természetesen növekedni fog. A lebonyolítás is változik, a hivatalos megerősítés csak 2023-ban jön, de mutatunk több verziót is. Cikkünkben bemutatjuk, milyen lesz a 2026-os világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont.