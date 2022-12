A világbajnoki döntő után történtek miatt indított vizsgálatot a FIFA

Gökce, aki egy étteremlánc tulajdonosa, és akit „Salt Bae” néven ismer a világ, az Instagram-oldalán videókat és fotókat tett közzé magáról az argentin játékosokkal, miután a dél-amerikai futballisták tizenegyesek után legyőzték a címvédő Franciaországot a katari torna fináléjában.

Arról is készült fotó, amint a világbajnoki trófeát tartja a kezében. A FIFA honlapja szerint a trófeát csak „kiválasztott személyek”, köztük a korábbi győztesek és államfők érinthetik meg.

Impeach whoever let Salt Bea in on the pitch after the World Cup final. pic.twitter.com/caWuI7IDS1