Röhög az egész osztály: a spanyol újságírónőnél Toni Kroos volt a vb legrosszabb játékosa

Chiringuito a spanyol nyelvben olyasféle kis bárt, kocsmát jelöl, amit autóbuszból alakítottak át, egy kicsit olyasféle bodega, mint amilyen az Üvegtigris volt az ikonikus magyar filmben.

Mármost, azt a spanyol tévéműsort is Chiringuitónak hívják, amelyben a legfrissebb futballeseményeket szokták elemezni. Most, hogy befejeződött a katari világbajnokság, a műsor szerkesztői arra keresték a választ, vajon kinek a játéka jelentette a legnagyobb csalódást a világbajnokságon.

A kérdést feltették egy bizonyos Cristina Cubero nevű sportújságírónőnek. Kolléganőnk nem most érkezett a hathuszassal, rutinos szakíró, ahogy profilján eldicsekszik vele, hét futballvilágbajnokságról, öt olimpiáról, kilenc BL-döntőről, nyolc Superbowlról tudósított.

Neki is fut a válasznak derekasan:

Cubero kolléga magánszáma 5.50-nél kezdődik.

Lássuk csak... Sokan voltak, akik csalódást okoztak... szerintem az egyik Vinícius Jr. volt, Pedrit nem sorolnám a csalódást okozók közé, viszont a németek közül valakit mindenképp megemlítenék... mondjuk Kroost?

Toni Kroos valóban nem remekelt a 22. világbajnokságon, ebben igaza van Cubero szerkesztő asszonynak, igaz, nem is okozott csalódást, tudniillik nem is volt ott Katarban, mivel másfél éve lemondta a válogatottságot... És ha már itt tartunk, Vinícius Jr. sem volt annyira rossz, rúgott egy gólt, volt egy gólpassza, és két további brazil gólban is benne volt. De ez ízlés kérdése, Toni Kroost megjelölni viszont mint a csalódást keltők egyikét... Hát igen, ez bizony jó nagy baklövés volt.

Nem is csoda, hogy maga az érintett, Toni Kroos reagált a megszólításra:

Tudtam, hogy valaki majd rám veri a balhét...

Sabía que alguien me iba a echar la culpa😂 https://t.co/kwPj6KPIO8 — Toni Kroos (@ToniKroos) December 23, 2022

Cristina Cubero próbálta menteni a menthetőt:

Jajajajajaja perdón Toni. Admiración profunda hacia ti. Creo que tu selección fue una decepción. Pero honores a tu persona https://t.co/M8bJ2pmdGp — cristina cubero (@criscubero) December 23, 2022

Azaz:

Hahaha... Bocsáss meg, Toni! A legmélyebb csodálatom a tiéd. Azt hiszem, a válogatottad okozott csalódást. De a te személyedet csak a legnagyobb elismerés illeti meg.

Erre mondják: késő bánat, vagy inkább eső után köpönyeg.

(Borítókép: Toni Kroos 2022. november 10-én. Fotó: Federico Titone / Europa Press / Getty Images)