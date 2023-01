Így emlékezett meg a NASA a futball királyának haláláról – fotó!

Korábban már az Indexen is olvashatták, hogy megannyi ember rótta le részvétét a futball királyának halálát követően, a sportág történetének egyetlen háromszoros világbajnoka előtt pedig a NASA is tisztelgett.

A Twitter-oldalon egy lenyűgöző fotót osztottak meg egy spirálgalaxisról, amely Brazília színeit, a zöldet, a sárgát és a kéket vonultatja fel.

A Galaxy Evolution Explorer műhold által rögzített képen az NGC 300 galaxis található, amely a Szobrász csillagképben helyezkedik el.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ