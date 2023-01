Lekerült az álarc a sztárról, de ez sem jelentett sok jót

A londoni együttes az ötödik helyen állva a BL-indulásért küzd, a birminghami pedig a totális középmezőnyben található, ennek megfelelően a Tottenham kezdett aktívabban, de Harry Kane közeli lehetőségeit sem koronázta gól.

Az első félidő kis túlzással legérdekesebb jelenete így is az volt, amikor az arccsonttörése miatt maszkot viselő Szon Hung Min megvált az álarcától – de ez sem szabadította fel a hazaiakban rejlő lehetőségeket.

The mask is off for Son. Let's unleash Sonny now come on pic.twitter.com/qRxsgIU8Kx