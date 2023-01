Angol élvonalbeli klubok vinnék a magyar válogatott üdvöskéjét

A 19 éves, balhátvédként és balszélsőként is bevethető játékos a győri utánpótlásból került ki az AC Milanhoz, ahonnan tavaly januárban 2 millió euróért a holland csapathoz igazolt.

Kerkez a mostani idényben 28 tétmérkőzésen három gólt és hat gólpasszt termelt a holland ligában a 33 pontos Feyenoord és a 30-30-nál járó Ajax, PSV duó mögött negyedik AZ-ben (29), jó teljesítményének köszönhetően pedig már négyszer is pályára léphetett a magyar válogatottban.

Játékával az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) figyelmét is felkeltette, hiszen felkerült azon 40 fiatal futballista közé, akiktől a 2023-as berobbanás várható.

Kerkezt a TalkSport szerint három Premier League-klub is szerződtetné, értékét 15 millió font, mintegy 17 millió euró fölé helyezi.

BREAKING: Bournemouth, Leeds and Leicester are interested in AZ Alkmaar left-back Milos Kerkez.



The Hungarian international is valued at more than £15m.



-talkSPORT sources understand



Listen https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/uAPHKfYAe3