Korábban a Marca információra hivatkozva mi is megírtuk: a Cristiano Ronaldo és az al-Nasszr között kötött szerződésben lehet egy opció, amely szerint a portugál veterán még ebben a naptári évben visszatér a Premier League-be, és a szaúdi befektetők által birtokolt Newcastle United futballistája lesz. Ezen opció aktiválásához egyetlen tényező kellett volna a spanyolok szerint, méghozzá az, hogy a csapat a 2022–2023-as idény végén Bajnokok Ligája-indulást érő helyen zárjon.

Azt a szaúdiak is érezték, hogy olyan horderejű kijelentésről van szó, amelyre muszáj reagálniuk, gyorsan le is tagadták a dolgot az al-Nasszr hivatalos sajtósai. Időközben pedig az ügy másik lehetséges főszereplője, a Newcastle menedzsere is megszólalt, azt az állítást erősítve: hozzájuk bizony nem fog befutni Ronaldo Bajnokok Ligája-meccseket játszani.

A legjobbakat kívánjuk Ronaldónak karrierje ezen új fejezetéhez, de amit velünk kapcsolatban írnak róla, egyszerűen nem igaz. Nincs olyan opciónk, amely szerint a játékosunk lehetne!

– tagadta kategorikusan a Marca értesülését Eddie Howe, a „szarkák” szakvezetője.

A Newcastle United 18 mérkőzést követően 35 ponttal a Premier League 3. helyén áll, igaz, egy bajnokival többet játszott, mint a csak rosszabb gólkülönbséggel mögötte álló Manchester United.

Mint emlékezetes, Ronaldo szerződését novemberben bontotta fel a Manchester United, miután szerződésszegést követett el azzal, hogy a klub engedélye nélkül kétrészes tévéinterjút adott Piers Morgannek. Az interjúban a portugál csatár az MU vezetőségét és csapattársait sem kímélte, a jelenlegi menedzsert, Erik ten Hagot tiszteletlennek, elődjét, Ralf Rangnickot pedig teljesen ismeretlen, „nyeretlen kétévesnek” aposztrofálta.

Szaúd-Arábiában, amelyet hivatalos bemutatásakor sikerült Dél-Afrikának neveznie, évi 200 millió eurónak megfelelő fizetést tehet majd zsebre. A szerződése – bár a fenti sztori alapján lehet, hogy ezt is fenntartással kell kezelnünk – két és fél évre szól a kilencszeres bajnoknál.

Egyébiránt – az elérhető információk szerint – tartalmaz egy, a portugálokat alighanem erősen felháborító záradékot arról, hogy CR a visszavonulását követően a szaúdi labdarúgás nagykövete lesz.

ÉVI CIRKA 200 MILLIÓ EURÓS FIZETÉSÉRT CSERÉBE PÉLDÁUL A GÖRÖGORSZÁGGAL ÉS EGYIPTOMMAL KÖZÖS VILÁGBAJNOKI PÁLYÁZATOT KELL KÉPVISELNIE

– szemben a portugál kandidálással a 2030-as torna rendezéséért...

(Borítókép: Alexander Hassenstein / Getty Images)