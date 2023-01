Az angol futball örök ígérete a Manchester Unitedhoz szerződik

Átment az orvosi vizsgálatokon, és a két klub is megállapodott egymással: Jack Butland az idény végéig kölcsönben a Manchester Unitedhoz kerül a Crystal Palace-tól – jelentette a The Athletic.

A 29 éves hálóőr a Premier League-idényben egyetlen percet sem védett a londoniaknál (sérült is volt, erről alább), akik viszonylag könnyedén mondhattak le róla, az MU a válogatott játékos teljes fizetését átvállalta júniusig, miközben opciós jogot nem kötött, azaz a Palace nyáron bizonyosan visszakapja majd Butland játékjogát.

A futballistát állítólag már nyáron is szerette volna megszerezni a United, pótlandó a Nottinghamnek kölcsönadott Dean Hendersont, végül némi kényszerből is a Newcastle-nél létszám felettivé vált Martin Dúbravka mellett tette le voksát a manchesteri vezetőség. Dúbravkát most a Newcastle visszarendelte, így az Old Traffordon új cserekapus után kellett nézni.

Ez a személy lett Butland. S hogy mi az egészben a legnagyobb csavar?

Hogy a kapus júliusban épp a United elleni, Ausztráliában rendezett felkészülési mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést, ami miatt aztán az ősz jelentős részében nem is léphetett pályára. Ez a sérülés akadályozta, hogy augusztusban az MU-hoz kerüljön…

Erik ten Hag együttese a tavaszt három válogatott kapussal csinálhatja így végig, David de Gea mellett ugyanis továbbra is a keret tagja a háromszoros angol válogatott veterán, a karrierjét anno Manchesterben kezdő, és alighanem itt is befejező Tom Heaton, aki már a 37. életévét tapossa.

(Borítókép: Butland nyáron épp az MU elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, ezért nem írhatott alá a csapathoz. Fotó: Mark Evans/Getty Images)