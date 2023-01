A legjobb 32 közé jutásért rendezett vasárnapi mérkőzésen Josep Guardiola csapata – amely három napja a bajnokságban 1–0-ra nyert mostani riválisa otthonában – az első félidőben negyedóra alatt háromszor talált be, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A Chelsea erejéből a második félidőben csak annyira futotta, hogy a védelme már csak egyszer kapitulált. A londoniak immár öt összecsapás óta nem találtak be a City kapujába – írta az MTI.



A manchesteriekre a következő körben is nehéz mérkőzés várhat, ugyanis a vasárnapi sorsolás értelmében a Premier League-ben listavezető Arsenal, valamint a harmadosztályú Oxford United találkozó győztesét fogadják majd.

Az élvonal együttesei közül a Leeds a 93. percben harcolta ki a 2–2-es döntetlent érő újrajátszást a másodosztályú Cardiff ellen, az Aston Villa azonban ennél is rosszabbul járt: Unai Emery csapata ugyan sokáig vezetett, a 88. és a 91. percben kapott gólokkal esett ki hazai pályán a negyedik vonalbeli Stevenage ellen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Ezzel ebben a körben már nyolc Premier League-csapat esett ki, ez tizenöt éve, a 2007–2008-as kiírás azonos szakasza óta a legtöbb élvonalbeli búcsúzó.

ANGLIA, FA-KUPA

A 32 KÖZÉ KERÜLÉSÉRT

Manchester City–Chelsea 4–0 (Mahrez 23., 85. – 11-es, Álvarez 30. – 11-es, Foden 38.)

További eredmények:

Aston Villa–Stevenage 1–2

Norwich City–Blackburn Rovers 0–1

Stockport County –Walsall 1–2

Bristol City–Swansea City 1–1

Cardiff City–Leeds United 2–2

Hartlepool United–Stoke City 0–3

Derby–Barnsley 3–0