C. Ronaldo miatt kirúgták, Manchesterben tárt karokkal fogadnák

Nem minden szaúd-arábiai szabály alól kapott mentességet az al-Nasszrba szerződött Cristiano Ronaldo, ám ennek a levét most nem ő, hanem a katari világbajnokságot is megjárt kameruni támadó, Vincent Aboubakar itta meg jelen állás szerint.

Az al-Rijád című lap beszámolója szerint a 30 éves Vincent Aboubakart tette létszám felettivé a kilencszeres bajnok csapat vezetősége, hogy az együttes továbbra is meg tudjon felelni a légióskorlátozásnak: a szaúdi élvonalban ugyanis egyszerre legfeljebb öt külföldi játékost foglalkoztathat egy-egy klub. A slusszpoén? Aboubakar így ingyen kerülhet a Cristiano Ronaldo pótlására cserecsatárt kereső Manchester Unitedhoz...

A korábban Franciaországban, Portugáliában és Törökországban is légióskodó, 94-szeres válogatott csatárt már a vélt szerződésbontás előtt összeboronálták a manchesteriekkel. Erik ten Hag, a United menedzsere decemberben kijelentette, a Piers Morgannek adott botrányinterjú után elbocsátott Cristiano Ronaldo helyére januárban mindenképpen szeretnének csatárt igazolni. A kérdés csupán az, hogy olyan játékost tudnak-e megszerezni, aki a következő időszakban akár alapemberré is válhat az Old Traffordon, vagy inkább olyat szerződtetnek majd, aki tavasszal csereemberként lehet nagy segítségére a klubnak, és azon sem sértődik meg, ha időnként az utolsó 10-15 percre kell beszállnia a meccseken.

Aboubakar alighanem utóbbi kategóriába esne, így tehermentesítve az Anthony Martial, Marcus Rashford párost. A támadó másfél idény alatt 34 bajnokin 12-szer volt eredményes a szaúdiaknál.

Az MU Ronaldo távozása óta remek formába lendült: legutóbbi öt tétmeccsét megnyerte, négyszer ráadásul gólt sem kapott. A december-januári időszakban továbbjutott az angol Ligakupában, az FA-kupában, és egy bajnokival kevesebbet játszva riválisánál, pontszámban beérte a Premier League harmadik helyén álló Newcastle Unitedot is.

A „vörös ördögök” legközelebb kedden lépnek pályára, a Ligakupa negyeddöntőjében a Charlton lesz az ellenfelük. A bajnoki program jövő szombaton folytatódik ten Hagék számára, az ellenfél a városi rivális, PL-címvédő Manchester City lesz.

Ki tudja, lehet, már Vincent Aboubakarral a United keretében...

(Borítókép: Vincent Aboubakar 2022. január 17-én. Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP)