Messi is Szaúd-Arábiába utazik, jövő héten Cristiano Ronaldo ellen játszhat

Jön a Ronaldo–Messi-párharc utolsó felvonása? Az argentin világbajnokot foglalkoztató Paris Saint-Germain hivatalos honlapján jelentette be, hogy jövő héten a Közel-Keleten edzőtáborozik majd az együttes, a program részeként pedig a Cristiano Ronaldót december végén szerződtetett al-Nasszr, illetve Szaúd-Arábia másik sztárcsapata, az al-Hilal vegyes válogatottja ellen is pályára lép.

A PSG hivatalos honlapja szerint mindössze kétnapos túráról lesz szó, január 18-án Dohában lesz jelenése a francia csapatnak, majd január 19-én jön a rijádi gálameccs Szaúd-Arábia két topcsapatának közös válogatottja ellen.

Az egyelőre bizonytalan, hogy az elmúlt 15 év két legnagyobb fociklasszisa is ott lesz-e a pályán. Mindenesetre Messi a héten már felvette a munkát a párizsiaknál – a világbajnoki siker után kapott néhány plusznapot az ünneplése és pihenésre –, míg Ronaldót múlt kedden jelentette be új csapata, s bár a bajnokságban egyelőre egy Angliából áthozott eltiltás miatt nem mutatkozhatott be, ez a gálameccsen való szereplését nem akadályozza.

(Borítókép: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo 2019 nyarán a Bajnokok Ligája csoportkörének monacói sorsolásán, ahol az év legjobb, Európában futballozó játékosait is díjazták. Fotó: Harold Cunningham – UEFA / UEFA via Getty Images)